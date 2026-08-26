Kanpur Viral Video: सड़क में बना ‘पाताल’ जैसा गड्ढा, बारिश का पानी देखते ही देखते समाया; लोगों में दहशत

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में रात से बुधवार सुबह तक मूसलाधार बारिश हुई। हर तरफ जलभराव से लोगों को जूझना पड़ा। ऐसे में जाजमऊ के सरैया चौराहे पर सड़क अचानक धंस गई। देखते ही देखते करीब तीन मीटर चौड़ा और 18 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें बारिश का पानी समाता चला गया। मानों पाताल में पानी की धार समाती चली जा रही हो। खौफनाक दृश्य देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया।

देर रात से लगातार हो रही वर्षा से जहां लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। वहीं लोगों को जलभराव से जूझना पड़ा। कई इलाकों में पानी भर जाने के कारण लोग घरों में कैद हो गए। रास्ते भी खोदे या धंसे होने के कारण खतरनाक हो गए है। गड्ढों में पानी भरा नहीं दिखने पर ई रिक्शा, आटो और दोपहिया वाहन चालक पलट रहे है। वहीं रात से कई इलाकों में बिजली नहीं आने के कारण पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। लोगों ने भीगते हुए बाहर लगे सबमर्सिबल पंप से पानी भरा।

करीब पौने दो बजे से शुरू हुई वर्षा अभी तक रुक-रुक कर हो रही है। एक बार फिर नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल दी। जूही खलवा पुल डूब जाने के कारण बंद रास्ता बंद कर दिया गया। सर्वोदय नगर, काकादेव,लाजपत नगर, पांडुनगर, श्यामनगर, पीरोड,गांधीनगर, आनंद बाग, मरियमपुर चौराहा, दर्शनपुरव, कौशलपुरी, कल्याणपुर, इंदिरा नगर, मिर्जापुर, यशोदानगर, चावला मार्केट से नंद लाल चौराहा तक , किदवईनगर साकेत नगर समेत कई जगह पानी भर गया। औद्योगिक क्षेत्र फजलगंज, पनकी व दादानगर में फैक्ट्रियों तक पानी भर गया। लोगों का सामान बर्बाद हो गया। इसके अलावा सीसामऊ नाला ओवर फ्लो होने से खलासी लाइन व ग्वालटोली में पानी भर गया। पीपीएन मार्केट, साइकिल मार्केट, पीरोड, साकेत नगर में दुकानों व घरों में पानी भर गया। बिजली नहीं आने से पीरोड, रामबाग, दर्शनपुरवा चमनगंज, प्रेमनगर, रायपुरवा समेत कई इलाकों में पानी का संकट रहा।

इधर, जाजमऊ स्थित सरैया चौराहे पर बुधवार सुबह करीब 11 बजे सड़क के बीचोंबीच अचानक बड़ा गड्ढा हो गया। बारिश के बाद गड्ढा बढ़कर करीब 3 मीटर चौड़ा और 18 फीट गहरा हो गया है। यह मार्ग जाजमऊ को सर्किट हाउस से जोड़ता है और वीआईपी मार्ग होने के कारण यहां लगातार वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क धंसने से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। गड्ढा होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क की एक लेन पर आवागमन बंद करा दिया।

चालीस दुकान में 5 दिन में फिर धंस गया नाले का चैंबर, दुकानों में घुसा पानी किदवई नगर चालीस दुकान चौराहा पर पांच दिन पहले बनाया गया नाले का चैंबर बुधवार को फिर बारिश के चलते धंस गया। चैंबर धंसने से नाला ओवरफ्लो हो गया और गंदा पानी सड़क पर बहते हुए आसपास की दुकानों तक पहुंचा। इससे दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, सड़क पर पानी भरने और चैंबर धंसने से हादसे का खतरा भी बना रहा।

चैंबर धंसने से बढ़ा हादसे का खतरा, सड़क पर बहा पानी करीब एक सप्ताह पूर्व बारिश के दौरान नाले का चैंबर धंसने के बाद व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया था। इसके बाद जलकल विभाग ने चैंबर का निर्माण कराया, जो पांच दिन बाद फिर धंस गया। इस पर आक्रोशित व्यापारियों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए रोष जाहिर किया।