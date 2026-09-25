कानपुर में गणपति विसर्जन यात्रा में हमला: रंजिश में फायरिंग और बमबाजी, चार लोग गंभीर रूप से घायल
कानपुर के फत्तेपुर में गणेश विसर्जन यात्रा पर पुरानी रंजिश के चलते हमला हुआ, जिसमें फायरिंग, बमबाजी और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
HighLights
कानपुर में गणेश विसर्जन यात्रा पर पुरानी रंजिश के कारण हमला।
हमले में फायरिंग, बमबाजी और धारदार हथियारों का प्रयोग हुआ।
चार लोग घायल, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी थानाक्षेत्र के फत्तेपुर में गुरुवार को गणेश विसर्जन यात्रा पर पुरानी रंजिश के चलते हमला हो गया। आरोप है कि भीड़ पर करीब तीन दर्जन लोगों ने फायरिंग, देशी बम (दैमार) और धारदार हथियार से हमला किया। इस दौरान हमलावरों ने भक्तों को दौड़ाकर पीटा।
महिलाओं व बच्चों ने सड़क से गहराई में रहे खेतों में कूदकर जान बचाई। हमले से महिला समेत चार लोग घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में एक घायल की बहन ने गुजैनी थाने में छह नामजद समेत 10-15 अज्ञात पर हत्या के प्रयास समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
हनुमंत विहार के केडीए कालोनी गल्ला मंडी निवासी अर्पित शुक्ला के अनुसार, सेन पश्चिम पारा स्थित बिधनू नहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। पांडु नदी पुल पार करते ही फत्तेपुर में आरोपितों ने विसर्जन यात्रा पर बमबाजी और हवाई फायरिंग करते हुए हमला कर दिया। केडीए कालोनी निवासी अंश शर्मा उर्फ सुदामा पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ।
वहीं अविरल दुबे, मंयक और एक महिला घायल हुई। उन्हें पास के निहारिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। अर्पित के अनुसार, उसका शोभित सिंह राना उर्फ शोभित ठाकुर से नवंबर 2025 में विवाद हुआ था।
आरोपितों ने उनके घर आकर दो बार मारपीट की थी, जिस पर आरोपित पर हनुमंत विहार थाने में मुकदमा लिखवाया था। आरोपित शोभित लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था।
शोभित कुछ समय से फत्तेपुर स्थित रिश्तेदार के घर रह रहा था। घायल हुए अंश की बहन आकांक्षा शर्मा ने गुजैनी थाने में शोभित सिंह, राहुल भदौरिया, नितिन सिंह, बलवान सिंह के बेटे शिवा सिंह और जंगी समेत 10-15 अज्ञात पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कराया है।
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गणेश विसर्जन यात्रा में फायरिंग की बात सही नहीं है। मौके पर दैमार पटाखा चलाए जाने की बात सामने आई है। फत्तेपुर नाका के पास मारपीट हुई है। मामले में मुकदमा दर्ज कर राहुल भदौरिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।
दीपेंद्र नाथ चौधरी, डीसीपी दक्षिण