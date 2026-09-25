कानपुर में गणपति विसर्जन यात्रा में हमला: रंजिश में फायरिंग और बमबाजी, चार लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी थानाक्षेत्र के फत्तेपुर में गुरुवार को गणेश विसर्जन यात्रा पर पुरानी रंजिश के चलते हमला हो गया। आरोप है कि भीड़ पर करीब तीन दर्जन लोगों ने फायरिंग, देशी बम (दैमार) और धारदार हथियार से हमला किया। इस दौरान हमलावरों ने भक्तों को दौड़ाकर पीटा।

महिलाओं व बच्चों ने सड़क से गहराई में रहे खेतों में कूदकर जान बचाई। हमले से महिला समेत चार लोग घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में एक घायल की बहन ने गुजैनी थाने में छह नामजद समेत 10-15 अज्ञात पर हत्या के प्रयास समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

हनुमंत विहार के केडीए कालोनी गल्ला मंडी निवासी अर्पित शुक्ला के अनुसार, सेन पश्चिम पारा स्थित बिधनू नहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। पांडु नदी पुल पार करते ही फत्तेपुर में आरोपितों ने विसर्जन यात्रा पर बमबाजी और हवाई फायरिंग करते हुए हमला कर दिया। केडीए कालोनी निवासी अंश शर्मा उर्फ सुदामा पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ।