जागरण संवाददाता, कानपुर। थाईलैंड की महिला से शादी कर 60 लाख रुपये की ठगी और मतांतरण के मामले में अनवरगंज पुलिस ने जांच पूरी कर 120 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने चमड़ा कारोबारी मो. इरफान और उसके पिता चांद को आरोपित माना है, जबकि कारोबारी के साझेदार रेहान के खिलाफ जांच में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। चार्जशीट में 12 गवाह भी शामिल किए गए हैं।

थाईलैंड की रेस्टोरेंट संचालिका अपसार्न ने छह अक्टूबर को अनवरगंज निवासी चमड़ा कारोबारी मो. इरफान के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि इरफान व्यापार के सिलसिले में थाईलैंड आता-जाता था। करीब चार साल पहले दोनों में दोस्ती हुई और थाई रीति-रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद कारोबारी ने व्यापार के नाम पर 60 लाख रुपये ले लिए। पीड़िता के मुताबिक, पांच अक्टूबर को वह कारोबारी के घर पहुंची तो पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं।