अनदेखी से बढ़ते कार्नियल इंजरी के मामले, लापरवाही में बना रहता रोशनी जाने का खतरा

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली पर पटाखों के जलाने से निकलने वाले बारूद के कण जाने को अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। यह कार्नियल इंजरी का खतरा पैदा करता है।

छोटी दीपावली पर एलएलआर, उर्सुला व कांशीराम चिकित्सालय की इमरजेंसी में बारूद के कण आंख में जाने के 10 से ज्यादा घायल पहुंचे। जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है।

एलएलआर अस्पताल की इमरजेंसी में पटाखों से आंख, कान व बर्न के मामलों में हर साल वृद्धि होती है। त्योहार के बाद ओपीडी में बीपी, शुगर व कोलेस्ट्राल के मरीज भी बढ़ने लगते हैं। मनचाहा खान-पान व लापरवाही से यह खतरा बढ़ता है।

जीएसवीएम मेडिकल कालेज की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि पटाखे जलाते समय बच्चे व बुजुर्ग को चश्मा जरूर पहनाएं ताकि पटाखों से होने वाले खतरे को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले कई साल से कार्नियल इंजरी व आंख में बारूद जाने से कार्निया में सफेदी का खतरा बना रहता है।

पटाखों के धुएं के कारण आंख का भारीपन व जलन की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में सादे पानी से कई बार आंख को धोए और दिक्कत बढ़ने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. सोनिया दमेले ने कहा कि कार्नियल इंजरी का खतरा बच्चों व बुजुर्ग में ज्यादा बना रहता है। इसलिए आंख में बारूद का कण जाने पर देरी न करें। त्वचा रोग विशेषज्ञ डा. डीपी शिवहरे ने कहा कि बर्न के मामलों में अनदेखी न करें। पटाखों से जलने वाले स्थान पर सादा पानी डालें और आराम नहीं पड़ने पर विशेषज्ञ को दिखाएं।