जागरण संवाददाता, कानपुर। पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड के 20 हजार के इनामी आरोपित बिल्डर प्यारे खान की तबीयत खराब हो गई। वह अस्पताल के आइसीयू में भर्ती है, लेकिन पुलिस का दावा है कि उन्हें अस्पताल की जानकारी नहीं है, एसीपी कोतवाली ने अपने क्षेत्र के 15 से अधिक अस्पतालों में जांच कराई है, लेकिन कहीं पता नहीं चला है।

पुलिस भर्ती व फरार बिल्डरों के परिवार से भी पूछताछ कर रही है, पर वे कुछ नहीं बता रहे हैं। वहीं, एक आरोपित शफीक की लोकेशन जयपुर और सरबजीत की लोकेशन पंजाब में मिली है, जबकि आरोपित हिस्ट्रीशीटर मन्नू रहमान का कोई सुराग नहीं लगा है।

पटकापुर की पांच फीट चौड़ी सड़क वाली एक गली में छह मंजिला अवैध बने अपार्टमेंट में 12 परिवारों के लोग रहते हैं। 16 नवंबर तड़के भूतल में लगे मीटर में आग लगने से 16 वर्षीय प्रांजल व राखी साहू की जान चली गई थी। प्रांजल के पिता अनिल बाथम ने बिल्डर मोहित तिवारी, हिस्ट्रीशीटर पूर्व पार्षद मन्नू रहमान, सरबजीत कौर, प्यारे खान, शफीक के खिलाफ फीलखाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया।