कानपुर: एथेनॉल से ऊपर उठे चीनी मिलें, गन्ने से नए जैव उत्पाद बनाकर बढ़ाएं अपनी आय

जागरण संवाददाता, कानपुर। गन्ने से सिर्फ चीनी और एथेनॉल बनाकर चीनी उद्योग लंबे समय तक मुनाफे में नहीं रह सकता। बदलते हालात में चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को गन्ने और कृषि अपशिष्ट से अधिक मूल्य वाले जैव उत्पाद तैयार करने की दिशा में बढ़ना होगा। इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के साथ आमदनी के नए स्रोत भी विकसित किए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ), कानपुर के पूर्व निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने चीनी उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा में यह बात कही। प्रो. मोहन ने कहा कि घरेलू जरूरतों के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।