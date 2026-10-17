कॉरपोरेट जॉब को कहा बाय-बाय, अब गांव में ही प्राकृतिक खेती कर नाम और मुनाफा कमा रहा कानपुर का इंजीनियर कपल 

जागरण संवाददाता, कानपुर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कॉरपोरेट करियर छोड़कर रश्मि सचान और अंकुर सचान ने प्राकृतिक खेती को व्यवसायिक पहचान देने का अनूठा माडल तैयार किया है। घाटमपुर तहसील के भीतरगांव ब्लॉक के चतुरी पुरवा गांव में 5.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित उनका ‘तुही फार्म्स’ एग्रोफारेस्ट्री और जैविक खेती का सफल उदाहरण बन चुका है।

यहां 30 से अधिक किस्मों के पौधों के बीच फल, फूल और कई फसलों की एक साथ खेती की जाती है। वर्ष 2021 में इस माडल की योजना बनी और 2022 से दोनों ने प्राकृतिक खेती को व्यवस्थित रूप से शुरू किया। आज वे उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ग्राहकों तक उत्पाद पहुंचाने तक की पूरी जिम्मेदारी स्वयं निभा रहे हैं।

मैकेनिकल इंजीनियर रश्मि सचान नोएडा में नौकरी कर चुकी हैं, जबकि उनके पति अंकुर सचान एनआईटी वारंगल से पढ़ाई के बाद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल रहे हैं। दोनों बताते हैं कि उनके पिता की प्रेरणा ने उन्हें खेती की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया।

दूसरे लोगों को भी दिया रोजगार खेती शुरू करने से पहले उन्होंने प्राकृतिक खेती और एग्रोफारेस्ट्री की तकनीकों का अध्ययन किया, मिट्टी की जरूरतों को समझा और फिर इस माडल को जमीन पर उतारा। अपनी दोनों बेटियों के नामों को मिलाकर उन्होंने अपने ब्रांड का नाम ‘तुही फार्म्स’ रखा।

फार्म में आम, अमरूद, अनार, मौसमी, आंवला और चीकू जैसे फलदार पौधों के साथ सागवान जैसे इमारती पेड़, औषधीय पौधे और गेंदा जैसे फूल भी लगाए गए हैं। पेड़ों के बीच उपलब्ध भूमि में हल्दी, सरसों, अरहर, मूंग, उड़द और चने की खेती की जाती है। इससे जमीन का अधिकतम उपयोग होने के साथ खेती एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहती।

रश्मि सचान के अनुसार, एक बीघे में हल्दी की खेती से करीब 18 क्विंटल उत्पादन मिलता है, जिससे लगभग डेढ़ लाख रुपये का लाभ होता है। वहीं तीन एकड़ में सरसों की खेती से लगभग 21 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है। सरसों से तेल तैयार कर बेचा जाता है। इसके अलावा अरहर, मूंग, उड़द, चना और वंशी किस्म के गेहूं का आटा भी उनके प्रमुख उत्पाद हैं।