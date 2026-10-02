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कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 02 Oct 2026 09:55 PM (IST)

कानपुर मंडल के सरकारी अस्पतालों में आज विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक ओपीडी में उपलब्ध रहेंगे। कानपुर, उन्नाव, इटावा सहित ...और पढ़ें

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  1. कानपुर मंडल के 13 जिलों में आज ओपीडी सेवाएं उपलब्ध

  2. विभिन्न सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक रहेंगे मौजूद

  3. अधिकांश ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

जागरण संवाददाता, कानपुर। मरीजों के लिए आज सरकारी अस्पतालों में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक ओपीडी में उपलब्ध रहेंगे। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में अलग-अलग विभागों की ओपीडी संचालित होगी। वहीं कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, कन्नौज, उरई, महोबा, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, बांदा, चित्रकूट और औरैया के सरकारी अस्पतालों में भी मरीज चिकित्सकों से परामर्श ले सकेंगे।

मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग, ईएनटी, दंत रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग सहित कई विभागों में चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित है। अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक रखा गया है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में ओपीडी सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक चलेगी। मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले संबंधित विभाग और समय की जानकारी जरूर कर लें। 

 

विभाग / अस्पताल

चिकित्सक 

कानपुर आज की ओपीडी — शनिवार
एलएलआर अस्पताल
सर्जरी विभाग डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला रोग डा. मो. काजी साकिब
मेडिसिन विभाग डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
त्वचा रोग डा. युगल राजपूत
बाल रोग डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग डा. नम्रता पटेल
हड्डी रोग डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
जीएसवीएसएस पीजीआइ
न्यूरोलाजी डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
यूरोलाजी डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
चेस्ट फिजिशियन डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
सर्जन डा. वीकेएस कटियार
ईएनटी डा. अपूर्वा
नेत्र रोग डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
बाल रोग डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग डा. अरुण सहगल
मनोरोग डा. आरती
हृदय रोग संस्थान
मेडिसिन विभाग डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियक सर्जरी डा. नीरज प्रकाश
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार

चित्रकूट जिला अस्पताल ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर
फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक कान गला डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग डा. प्रबल प्रताप सिंह
स्त्री रोग डा. श्वेता मिश्रा
दंत रोग डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार 8005192745

हमीरपुर जिला अस्पताल ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कमरा 07 — त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा
कमरा 08 — हड्डी रोग डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
कमरा 101 — जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह
कमरा 102 — फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा 114 — जनरल ओपीडी डा. मोहित
कमरा 115 — नाक, कान व गला डा. विकास यादव
कमरा 116 — दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
कमरा 120 — नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
कमरा 126 — बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

महोबा ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जिला अस्पताल
मनोरोग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद
सर्जन डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग डा. हेमेंद्र
नेत्र रोग डा. डीके राय
सीएमएस 9648537714

उन्नाव आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जिला पुरुष अस्पताल
नाक, कान और गला डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्र रोग डा. संजीव कुमार
सर्जरी डा. संजय वर्मा
हड्डी रोग डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया
त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग डा. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. नेहा
सीएमओ उन्नाव 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल 8318233993

औरैया जिला अस्पताल
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
बाल रोग डा. पंकज कुमार
नाक कान गला डा. मनोज कुमार
नेत्र रोग डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग डा. मंजू सचान
दंत रोग डा. मोहित गहोई
चेस्ट फिजिशियन नहीं
मनोरोग नहीं
हड्डी रोग नहीं
जनरल सर्जन नहीं

कन्नौज आज की ओपीडी
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डा. इमरान अली
अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी
बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार
मानसिक रोग डा. विवेक कुमार
दंत रोग डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह 9415487268
जिला अस्पताल, जसौली
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कक्ष 2 — हड्डी रोग डा. सूरज कुमार
कक्ष 3 — फिजीशियन डा. चितरंजन
कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना
कक्ष 12 — ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
कक्ष 13 — बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
कक्ष 19 — दंत रोग डा. अरविंद
कक्ष 20 — नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
कक्ष 26 — सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
कक्ष 27 — मनोरोग डा. स्वाति कटियार
कक्ष 28 — फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग
कक्ष 2 — फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी 9454455303

उरई आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जिला चिकित्सालय
अस्थि रोग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
सर्जरी डा. केपी सिंह
बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
नेत्र विभाग डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
सीएमएस जिला अस्पताल 9415532973
राजकीय मेडिकल कालेज
जनरल मेडिसिन डा. कुलदीप
अस्थि रोग डा. प्रांशु शर्मा
सर्जरी डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. सुधा गंगवार
बाल रोग डा. कामिनी राजपूत
मनोरोग डा. आशीष कुमार
दंत रोग डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
नेत्र रोग डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
नाक, कान, गला डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
चर्म रोग डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह, डा. मधुलिका गुप्ता
टीबी एंड चेस्ट डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज 9454369390

इटावा ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
श्वसन ओपीडी डा. विकास राजपूत
बाल रोग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
दंत रोग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
नाक, कान, गला डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई अस्पताल
नाक, कान, गला डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
जनरल सर्जरी डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
स्त्री रोग डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
नेत्र रोग डा. दीप्ती जोशी
हड्डी रोग डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
मनोरोग डा. धीरेंद्र कुमार
बाल रोग डा. निशांत शर्मा

बांदा आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार
सर्जन डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
नाक कान गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
स्त्री रोग डा. सुनीता सिंह
मनोरोग डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल
समय : सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक
मेडिसिन डा. आकिव फारूकी
सर्जरी डा. संजय कुमार
बाल रोग डा. अनीता अग्रहरि
चर्म रोग डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा
ईएनटी डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट डा. राजकमल सिंह
दंत रोग डा. निधि गुप्ता

फर्रुखाबाद ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल
फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग डा. अंकिता वर्मा
नेत्र रोग डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग डा. ऋषिकांत वर्मा
हृदय रोग डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजिशियन डा. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला डा. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

फतेहपुर आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
मेडिकल कालेज
मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
जरनल सर्जन डा. संतोष
जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
जरनल फिजीशियन डा. डीके वर्मा
बाल रोग डा. मूलचंद
नेत्र रोग डा. आदर्श
हड्डी रोग डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग डा. सोनम सचान

कानपुर देहात ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
मेडिकल कालेज
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू
हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डा. जयवर्धन
त्वचा रोग डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डा. जसवीर
दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर 9506502480
नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।