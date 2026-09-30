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कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 30 Sep 2026 10:08 PM (IST)

कानपुर मंडल और आसपास के 13 प्रमुख जिलों के अस्पतालों की आज की ओपीडी समय-सारणी जारी कर दी गई है। ...और पढ़ें

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जागरण टीम, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल और आसपास के प्रमुख जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए आज की ओपीडी (OPD) समय-सारणी जारी कर दी गई है। कानपुर नगर (जीएसवीएम, उर्सुला, कार्डियोलॉजी, कांशीराम), उन्नाव, कानपुर देहात, कन्नौज, जालौन, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, फर्रूखाबाद, इटावा, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति तय की गई है।

अधिकांश अस्पतालों में मरीजों के देखने का समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा। इस तालिका के माध्यम से मरीज अपनी बीमारी के अनुसार सही विभाग, उपस्थित डॉक्टर और अस्पताल के हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

 

विभाग / अस्पताल चिकित्सक
कानपुर आज की ओपीडी — गुरुवार
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
एलएलआर अस्पताल
मेडिसिन विभाग डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता
मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला रोग डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल
त्वचा रोग डा. श्वेतांक
बाल रोग डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग डा. सुरभि अग्रवाल
सर्जरी डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी
हड्डी रोग डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी
जीएसवीएसएस पीजीआइ
नेफ्रोलाजी डा. समीर गोविल
न्यूरोलाजी डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम
न्यूरोसर्जरी डा. इला कात्यायन
गैस्ट्रो डा. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी डा. सौरभ अग्रवाल
यूरोलाजी डा. राकेश गुप्ता
पेन मेडिसिन डा. नेहा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
सर्जन डा. राजेश अग्रवाल
ईएनटी डा. राजेश वर्मा
नेत्र रोग डा. रिजवान अहमद
दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
आर्थोपेडिक डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार
बाल रोग डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव
त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल
मनोरोग डा. आरती
हृदय रोग संस्थान
कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियोलाजी सर्जरी डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश
शाम 4:00 से 6:00 बजे तक
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार
कांशीराम चिकित्सालय
जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल
नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
नाक, कान और गला डा. अतुल सचान
आर्थो विभाग डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
कानपुर देहात ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
मेडिकल कालेज
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू
हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डा. जयवर्धन
त्वचा रोग डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डा. जसवीर
दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर 9506502480
उन्नाव आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जिला पुरुष अस्पताल
नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्र रोग डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव कुमार
सर्जरी डा. संजय वर्मा
हड्डी रोग डा. मनीष चौरसिया, डा. मनोज कुमार, डा. विकास सचान
त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग डा. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. नेहा
सीएमओ उन्नाव 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल 8318233993
जिलाधिकारी 9454417561
पुलिस अधीक्षक 9454400312
मुख्य विकास अधिकारी 9454465441
फतेहपुर आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
मेडिकल कालेज
मेडिसिन डा. संतोष कुमार, डा. शुभम
नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
जरनल सर्जन डा. संतोष
जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
जरनल फिजीशियन डा. डीके वर्मा
बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान
कन्नौज आज की ओपीडी
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा — सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डा. इमरान अली
अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी
बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार
मानसिक रोग डा. विवेक कुमार
दंत रोग डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह 9415487268
जिला अस्पताल, जसौली — सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कक्ष 2 — हड्डी रोग डा. सूरज कुमार
कक्ष 3 — फिजीशियन डा. चितरंजन
कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना
कक्ष 12 — ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
कक्ष 13 — बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
कक्ष 19 — दंत रोग डा. अरविंद
कक्ष 20 — नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
कक्ष 26 — सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
कक्ष 27 — मनोरोग डा. स्वाति कटियार
कक्ष 28 — फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग
कक्ष 2 — फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी 9454455303
उरई आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जिला चिकित्सालय
अस्थि रोग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
सर्जरी डा. रंजीत परिहार
बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
नेत्र विभाग डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
जिला अस्पताल सीएमएस 9415532973
राजकीय मेडिकल कालेज
जनरल मेडिसिन डा. कुलदीप
अस्थि रोग डा. अश्विन कुमार
सर्जरी डा. शांतनु मिश्रा
प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. प्रीति राजपूत
बाल रोग डा. छवि जायसवाल
मनोरोग डा. आशीष कुमार
दंत रोग डा. मदन मोहन निरंजन
नेत्र रोग डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
नाक, कान, गला डा. रतिभान सिंह, डा. रवींद्र राजपूत
चर्म रोग डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
टीबी एंड चेस्ट डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज 9454369390
महोबा आज की ओपीडी
जिला अस्पताल — सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद
सर्जन डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग डा. हेमेंद्र
नेत्र रोग डा. डीके राय
सीएमएस 9648537714
हमीरपुर जिला अस्पताल ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कमरा 07 — त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा
कमरा 08 — हड्डी रोग डा. ब्रह्मप्रकाश
कमरा 101 — जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह
कमरा 102 — फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा 114 — जनरल ओपीडी डा. मोहित
कमरा 115 — नाक, कान व गला डा. विकास यादव
कमरा 116 — दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
कमरा 120 — नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
कमरा 126 — बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन
फर्रुखाबाद ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल
फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकांत वर्मा
हृदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला डा. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
इटावा आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
जनरल मेडिसिन डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
श्वसन ओपीडी डा. विकास राजपूत
बालरोग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
दंतरोग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
नाक, कान, गला डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि सैफई
जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी डा. नीलै त्रिपाठी
कार्डियोलाजी सुपर स्पेशियलिटी डा. सुभाष चंद्रा
सीवीटीएस सुपर स्पेशियलिटी डा. वरुण सिसोदिया
चर्म रोग डा. स्वेता एस. कुमार
ईएनटी डा. कंचन चौधरी
जनरल मेडिसिन डा. ग्रंथ कुमार
जनरल सर्जरी डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा
न्यूरोलाजी प्रो. डा. रमाकांत यादव
स्त्री रोग डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह
नेत्र रोग डा. बृजेश सिंह
हड्डी रोग डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत
बाल रोग डा. मुनीबा आलिम
कैंसर ओपीडी डा. प्रभा वर्मा
बांदा आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार
सर्जन डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
नाक कान गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, डा. सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
स्त्री रोग डा. सुनीता सिंह
मनोरोग डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल — सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक
मेडिसिन डा. आकिव फारूकी
सर्जरी डा. संजय कुमार
बालरोग डा. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा
ईएनटी डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग डा. राजकमल सिंह
दंत रोग डा. निधि गुप्ता
स्त्रीरोग डा. मीनाक्षी
चित्रकूट जिला अस्पताल ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर
फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक कान गला डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग डा. प्रबल प्रताप सिंह
स्त्री रोग डा. श्वेता मिश्रा
दंत रोग डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार 8005192745
औरैया जिला अस्पताल आज की ओपीडी
समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
बाल रोग डा. विनोद कुमार
चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार
नेत्र रोग डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग डा. मंजू सचान
दंत रोग डा. मोहित गहोई
नाक कान गला नहीं
मनोरोग नहीं
हड्डी रोग नहीं
जनरल सर्जन नहीं
नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।