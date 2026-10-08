कानपुर मंडल OPD 09 अक्टूबर: उर्सुला, उन्नाव समेत 13 जिलों के अस्पतालों में कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट
कानपुर मंडल और आसपास के 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को ओपीडी संचालित होगी। इस दौरान ...और पढ़ें
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कानपुर मंडल के 13 जिलों में ओपीडी सेवाएं शुक्रवार को।
एलएलआर, उर्सुला समेत प्रमुख अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे परामर्श।
अधिकांश ओपीडी सुबह 8 या 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
जागरण टीम, कानपुर। कानपुर और आसपास के जिलों में शुक्रवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी संचालित होगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।
कानपुर नगर - प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी (OPD) सूची
|अस्पताल का नाम
|विभाग (Department)
|उपलब्ध डॉक्टर
|समय (यदि भिन्न हो)
|एलएलआर अस्पताल (LLR Hospital)
|एलएलआर अस्पताल
|मनोरोग विभाग
|डॉ. शिखा सिंह, डॉ. कार्तिका चावला
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान और गला रोग विभाग (ENT)
|डॉ. निशांत सौरभ सक्सेना
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. आरके वर्मा, डॉ. एसके गौतम, डॉ. सौरभ अग्रवाल
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|त्वचा रोग विभाग
|डॉ. डीपी शिवहरे
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग विभाग
|डॉ. यशवंत राव, डॉ. आराधना गुप्ता
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|दंत रोग विभाग
|डॉ. शिशिर धर
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. नम्रता पटेल
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|सर्जरी विभाग
|डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. जीडी यादव, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मनोज सोनकर, डॉ. उदित पटेल
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|हड्डी रोग विभाग (Orthopedics)
|डॉ. चेतन सिंह, डॉ. दिव्यानंद पांडेय
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|जीएसवीएसएस पीजीआइ (GSVSS PGI)
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलाजी विभाग
|डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. अमित चंद्रा, डॉ. सद्दाम अहमद
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डॉ. मनीष सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. इला कात्यायन, डॉ. अभिषेक गुप्ता
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डॉ. विनय कुमार
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|यूरोलाजी विभाग
|डॉ. अनिल वैद
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डॉ. युवराज गुलाटी
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|पेन मेडिसिन विभाग
|डॉ. नेहा कुमार
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|उर्सुला अस्पताल (Ursula Hospital)
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन (Physician)
|डॉ. रामकिशोर, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. आरके सिंह
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|सर्जन (Surgery)
|डॉ. वीकेएस कटियार
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|ईएनटी (ENT)
|डॉ. प्रवीन सक्सेना, डॉ. महेश
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरए मिर्जा
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|आर्थोपेडिक (Orthopedic)
|डॉ. राजेश बाजपेई, डॉ. राजेश कटियार
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग (Pediatrics)
|डॉ. कैलाश, डॉ. आरएस यादव
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|त्वचा रोग (Dermatology)
|डॉ. रत्नेश प्रभाकर
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|मनोरोग (Psychiatry)
|डॉ. चिरंजीव
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|हृदय रोग संस्थान (LPS Institute of Cardiology)
|हृदय रोग संस्थान
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. उमेश्वर पांडेय, डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. कुमार हिमांशु
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज त्रिपाठी
डॉ. अनिल कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
दोपहर 2:00 - शाम 6:00
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संजय वर्मा
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|कांशीराम चिकित्सालय
|कांशीराम चिकित्सालय
|जनरल सर्जरी
|डॉ. वसंत लाल
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग
|डॉ. सोमनाथ डे, डॉ. स्वरूप मोहन
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान और गला (ENT)
|डॉ. अतुल सचान
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|आर्थो विभाग (Orthopedics)
|डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग
|डॉ. सतीश कुमार
|सुबह 9:00 - दोपहर 2:00
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
इटावा एवं फर्रुखाबाद - अस्पतालों की ओपीडी (OPD) सूची
|जिला / अस्पताल
|विभाग (Department)
|उपलब्ध डॉक्टर
|ओपीडी समय
|इटावा — बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल (समय : प्रात: 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक)
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल (इटावा)
|जनरल मेडिसिन
|एम डी फिजिशियन डॉ. जितेंद्र चौधरी, डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव, डॉ. अनामिका राजपूत
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|श्वसन ओपीडी (Chest)
|चेस्ट फिजिशियन डॉ. विकास राजपूत
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|बालरोग विभाग
|डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|जनरल सर्जन
|डॉ. पीयूष तिवारी, डॉ. एसएस गुप्ता
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|दंतरोग विभाग
|डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|नाक, कान, गला रोग (ENT)
|सर्जन डॉ. राहुल आनंद, डॉ. जेपी चौधरी
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|इटावा — उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई (समय : प्रात: 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक)
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई (इटावा)
|नाक, कान, गला रोग (ENT)
|डॉ. तेजस्वी गुप्ता, डॉ. रीतू गुप्ता
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. पंकज कुमार, डॉ. सुशील कुमार यादव
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|जनरल सर्जरी
|डॉ. एसपी सिंह, डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. राम लखन वर्मा, डॉ. गौरव मिश्रा, डॉ. विवेक वर्मा
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|न्यूरोलाजी
|डॉ. अनीता
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|स्त्री रोग
|डॉ. प्रगति द्विवेदी, डॉ. शिल्पी
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|नेत्र रोग
|डॉ. अहमद हुसैन
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|हड्डी रोग (Orthopedics)
|डॉ. सुनील कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. हरीश कुमार
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|बाल रोग विभाग
|डॉ. रमेश चंद्र
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|कैंसर ओपीडी
|डॉ. प्रभा वर्मा
|प्रात: 8:00 - दोपहर 12:00
|फर्रुखाबाद — डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल (समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)
|डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल (फर्रुखाबाद)
|जनरल सर्जन
|डॉ. रोहित तिवारी
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|फिजिशियन
|डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, डॉ. दीपक वर्मा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. अनूप दीक्षित
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मेघा सक्सेना
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. ऋषिकांत वर्मा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|ह्रदय रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज पांडेय
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|चेस्ट फिजिशियन
|डॉ. अंकित मिश्रा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|पैथोलाजिस्ट
|डॉ. जय सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|माइक्रोबायोलॉजिस्ट
|डॉ. प्रवीन कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. श्रेय खंडूजा, डॉ. मोनिका कटियार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
चित्रकूट — जिला अस्पताल ओपीडी (OPD) सूची
|अस्पताल का नाम
|विभाग / विशेषज्ञता
|उपलब्ध डॉक्टर
|समय
|चित्रकूट जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डॉ. साकिब अनवर
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|फिजिशियन
|डॉ. सुजीत सिंह, डॉ. ऋषि कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान, गला विशेषज्ञ (ENT)
|डॉ. राम नरेश राजपूत
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|जनरल फिजिशियन
|डॉ. आरबी लाल, डॉ. कन्हैया कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrics)
|डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य, डॉ. शेफाली गुप्ता
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmology)
|डॉ. रमेश कुमार भारती, डॉ. अरुण कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|हड्डी रोग विशेषज्ञ (Orthopedics)
|डॉ. प्रबल प्रताप सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecology)
|डॉ. श्वेता मिश्रा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|दंत रोग विशेषज्ञ (Dentistry)
|डॉ. राजीव पाल
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ (NCD)
|डॉ. भास्कर सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
सीएमएस (CMS) डॉ. शैलेंद्र कुमार — 8005192745
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
उरई — प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी (OPD) सूची
|अस्पताल का नाम
|विभाग / विशेषज्ञता
|उपलब्ध डॉक्टर
|ओपीडी समय
|जिला चिकित्सालय एवं जिला नेत्र चिकित्सालय (उरई)
|जिला चिकित्सालय
|सर्जरी विभाग
|डॉ. केपी सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग विभाग
|डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|अस्थि रोग विभाग (Orthopedics)
|डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. शिवेंद्र सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|दंत रोग विभाग
|डॉ. गरिमा तिवारी
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान, गला रोग विभाग (ENT)
|डॉ. बीपी सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|जिला नेत्र चिकित्सालय
|नेत्र विभाग (Ophthalmology)
|डॉ. एके पांडेय
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, जालौन (उरई)
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. जीतम सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|अस्थि रोग विभाग (Orthopedics)
|डॉ. अश्विन कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज सिंह राजपूत
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डॉ. कपिल सिंह निरंजन
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग विभाग
|डॉ. दिव्या पिपरिया, डॉ. संतोष कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|मनोरोग विभाग (Psychiatry)
|डॉ. प्रवीन सचान
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|दंत रोग विभाग
|डॉ. हिना रहमान
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरएन कुशवाहा, डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान, गला रोग विभाग (ENT)
|डॉ. जयपाल सिंह, डॉ. प्रियंका सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|चर्म रोग विभाग (Dermatology)
|डॉ. कुलदीप वर्मा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|टीबी एंड चेस्ट विभाग (Pulmonology)
|डॉ. मोहन मातृया
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
- सीएमएस जिला अस्पताल: 9415532973
- सीएमएस राजकीय मेडिकल कॉलेज: 9454369390
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
बांदा — प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी (OPD) सूची
|अस्पताल का नाम
|विभाग / विशेषज्ञता
|उपलब्ध डॉक्टर
|ओपीडी समय
|जिला अस्पताल (बांदा) (समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)
|जिला अस्पताल
|रेडियोलाजिस्ट
|डॉ. किशुन कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|सर्जन
|डॉ. रामेंद्र कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|जनरल सर्जन
|डॉ. प्रतीक्षा गुप्ता
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|फिजिशियन
|डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान, गला विशेषज्ञ (ENT)
|डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrics)
|डॉ. राजेंद्र गुप्ता, डॉ. अशोक राजपूत
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmology)
|डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा, डॉ. सुरुचि वर्मा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|हड्डी रोग विशेषज्ञ (Orthopedics)
|डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecology)
|डॉ. सुनीता सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|मनोरोग विशेषज्ञ (Psychiatry)
|डॉ. आलोक गुप्ता
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|दंत रोग विशेषज्ञ (Dentistry)
|डॉ. प्रसून खरे
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल (बांदा) (समय : सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक)
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|मेडिसन विभाग
|डॉ. आकिव फारूकी
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
|सर्जरी विभाग
|डॉ. संजय कुमार
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
|बालरोग विभाग
|डॉ. अनीता अग्रहरि
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
|चर्मरोग विभाग (Dermatology)
|डॉ. कुंदन चौहान
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
|अस्थि रोग विभाग (Orthopedics)
|डॉ. मनोज वर्मा
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
|ईएनटी विभाग (ENT)
|डॉ. जितेंद्र यादव
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आकाश श्रीवास्तव
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
|मानसिक रोग विभाग (Psychiatry)
|डॉ. हिमांशु सिंह
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
|टीबी चेस्ट रोग विभाग (Pulmonology)
|डॉ. राजकमल सिंह
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
|दंत रोग विभाग
|डॉ. निधि गुप्ता
|सुबह 9:00 - दोपहर 3:00
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
महोबा — जिला अस्पताल ओपीडी (OPD) सूची
|अस्पताल का नाम
|विभाग / विशेषज्ञता
|उपलब्ध डॉक्टर / काउंसलर
|ओपीडी समय
|जिला अस्पताल (महोबा)
|मनोरोग विभाग
|काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान और गला रोग (ENT)
|डॉ. नरेंद्र राजपूत
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज, डॉ. गुलशेर
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग विभाग
|डॉ. गोपाल प्रसाद
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|सर्जन विभाग (General Surgery)
|डॉ. राहुल कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|हड्डी रोग विभाग (Orthopedics)
|डॉ. हेमेंद्र
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग विभाग (Ophthalmology)
|डॉ. डीके राय
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
सीएमएस (CMS) मोबाइल नंबर — 9648537714
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
हमीरपुर — जिला अस्पताल ओपीडी (OPD) सूची
|कमरा नंबर
|विभाग / विशेषज्ञता
|उपलब्ध डॉक्टर
|ओपीडी समय
|07
|त्वचा रोग (Dermatology)
|डॉ. अतुल वर्मा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|08
|हड्डी रोग (Orthopedics)
|डॉ. विपिन राजपूत
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|101
|जनरल सर्जरी
|डॉ. महेंद्र सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|102
|फिजीशियन
|डॉ. परमेंद्र प्रजापति
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|114
|जनरल ओपीडी
|डॉ. मोहित
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|115
|नाक, कान व गला (ENT)
|डॉ. विकास यादव
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|116
|दंत रोग (Dentistry)
|डॉ. जीतेंद्र सचान, डॉ. सुनीता
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|120
|नेत्र रोग (Ophthalmology)
|डॉ. सीपी गुप्ता, डॉ. एके सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|122
|मनोरोग (Psychiatry)
|डॉ. नीता वर्मा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|126
|बाल रोग (Pediatrics)
|डॉ. आशुतोष निरंजन
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
उन्नाव — प्रमुख जिला अस्पतालों की ओपीडी (OPD) सूची
|अस्पताल का नाम
|विभाग / विशेषज्ञता
|उपलब्ध डॉक्टर
|ओपीडी समय
|जिला पुरुष अस्पताल (उन्नाव)
|जिला पुरुष अस्पताल
|नाक, कान और गला रोग (ENT)
|डॉ. निरुपम अवस्थी
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश, डॉ. जय सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बालरोग विशेषज्ञ (Pediatrics)
|डॉ. बृज कुमार, डॉ. अमित श्रीवस्तव
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्ररोग विभाग (Ophthalmology)
|डॉ. संजीव कुमार, डॉ. फैजल जुबेर
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|सर्जरी विभाग (Gen. Surgery)
|डॉ. वीसी पांडेय
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डॉ. शोभित अग्निहोत्री
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|हड्डी रोग विभाग (Orthopedics)
|डॉ. विकास सचान, डॉ. मनीष चौरसिया, डॉ. घनश्याम साजिदा, डॉ. मनोज कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|त्वचारोग विभाग (Dermatology)
|डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|दंत रोग विभाग (Dentistry)
|डॉ. अमरेश कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|एनसीडी क्लीनिक (NCD)
|डॉ. अमित तिवारी
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|फीवर क्लीनिक
|डॉ. सत्येंद्र
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|जिला महिला अस्पताल (उन्नाव)
|जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (Gynecology)
|डॉ. सुनीता
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
औरैया — जिला अस्पताल ओपीडी (OPD) सूची
|अस्पताल का नाम
|विभाग / विशेषज्ञता
|उपलब्ध डॉक्टर / स्थिति
|ओपीडी समय
|जिला अस्पताल (औरैया)
|बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrics)
|डॉ. विनोद कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नाक कान गला रोग (ENT)
|डॉ. मनोज कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmology)
|डॉ. राम प्रकाश
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecology)
|डॉ. मंजू सचान
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|दंत रोग विशेषज्ञ (Dentistry)
|डॉ. मोहित गहोई
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|चेस्ट फिजिशियन (Pulmonology)
|उपलब्ध नहीं
|-
|मनोरोग विशेषज्ञ (Psychiatry)
|उपलब्ध नहीं
|-
|हड्डी रोग विशेषज्ञ (Orthopedics)
|उपलब्ध नहीं
|-
|जनरल सर्जन (Surgery)
|उपलब्ध नहीं
|-
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
कन्नौज — प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी (OPD) सूची
|अस्पताल / शाखा
|कक्ष सं.
|विभाग / विशेषज्ञता
|उपलब्ध डॉक्टर
|ओपीडी समय
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा (कन्नौज)
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|-
|जनरल सर्जरी
|डॉ. इमरान अली
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|-
|अस्थि रोग (Orthopedics)
|डॉ. अंबर बरयानी
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|-
|बाल रोग (Pediatrics)
|डॉ. मनाली तिवारी, डॉ. सोनेंद्र कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|-
|प्रसूति रोग (Gynecology)
|डॉ. शशि शुक्ला, डॉ. मीनाक्षी शुकला
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|-
|नाक-कान-गला (ENT)
|डॉ. नितिन कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|-
|मानसिक रोग (Psychiatry)
|डॉ. विवेक कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|-
|दंत रोग (Dentistry)
|डॉ. हर्षिता गौतम
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|-
|नेत्र रोग (Ophthalmology)
|डॉ. जटाशंकर, डॉ. करिश्मा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|-
|त्वचा रोग (Dermatology)
|डॉ. गौरव पालीवाल
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|जिला अस्पताल एवं महिला विंग, जसौली (कन्नौज)
|पुरुष विंग / सामान्य ओपीडी
|जिला अस्पताल, जसौली
|2
|हड्डी रोग (Orthopedics)
|डॉ. सूरज कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|3
|फिजीशियन
|डॉ. चितरंजन
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|4
|चिकित्सक
|डॉ. निकेतन सक्सेना
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|12
|ईएनटी (ENT)
|डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|13
|बाल रोग (Pediatrics)
|डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|19
|दंत रोग (Dentistry)
|डॉ. अरविंद
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|20
|नेत्र रोग (Ophthalmology)
|डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|26
|सर्जन (Surgery)
|डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|27
|मनोरोग विभाग (Psychiatry)
|डॉ. स्वाति कटियार
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|28
|फिजीशियन
|डॉ. भूपेश कुमार पपने
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|महिला विंग
|महिला विंग (जसौली)
|2
|फिजीशियन
|डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|3
|चिकित्सक
|डॉ. आंचल, डॉ. निधि
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
- राजकीय मेडिकल कॉलेज (तिर्वा): सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह — 9415487268
- जिला अस्पताल (जसौली): सीएमएस डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी — 9454455303
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
कानपुर देहात एवं फतेहपुर — अस्पतालों की ओपीडी (OPD) सूची
|जिला / अस्पताल
|विभाग / विशेषज्ञता
|उपलब्ध डॉक्टर
|ओपीडी समय
|कानपुर देहात — मेडिकल कॉलेज
|मेडिकल कॉलेज (कानपुर देहात)
|मेडिसिन
|डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान, गला (ENT)
|डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. सविता साहू
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|हड्डी रोग (Orthopedics)
|डॉ. राम कुमार गौतम
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग (Pediatrics)
|डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग (Ophthalmology)
|डॉ. जयवर्धन
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|त्वचा रोग (Dermatology)
|डॉ. प्रसून सचान
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|मनोचिकित्सा (Psychiatry)
|डॉ. धर्मवीर चौधरी
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|सर्जरी (General Surgery)
|डॉ. जसवीर
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|दंत रोग (Dentistry)
|डॉ. रूबी द्विवेदी
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|फतेहपुर — मेडिकल कॉलेज
|मेडिकल कॉलेज (फतेहपुर)
|मेडिसिन
|डॉ. संतोष कुमार, डॉ. शुभम
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान, गला (ENT)
|डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|हड्डी रोग (Orthopedics)
|डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग (Pediatrics)
|डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग (Ophthalmology)
|डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|त्वचा रोग (Dermatology)
|डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|फुफ्फुसीय चिकित्सा (Pulmonology)
|डॉ. साक्षी दुबे
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|कार्डियोलाजी (Cardiology)
|डॉ. अनुराग गुप्ता
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|मनोचिकित्सा (Psychiatry)
|डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|फतेहपुर — जिला अस्पताल
|जिला अस्पताल (फतेहपुर)
|जनरल सर्जन
|डॉ. संतोष
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|जनरल फिजिशियन / फिजीशियन
|डॉ. तापस त्रिपाठी, डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. आरबी सिंह, डॉ. डीके वर्मा
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नाक, कान व गला रोग (ENT)
|डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डॉ. एनके सक्सेना
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrics)
|डॉ. मूलचंद
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmology)
|डॉ. आदर्श
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|हड्डी रोग विशेषज्ञ (Orthopedics)
|डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
|चर्म रोग विशेषज्ञ (Dermatology)
|डॉ. सोनम सचान
|सुबह 8:00 - दोपहर 2:00
कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर : 9506502480
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।