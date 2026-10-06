कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

कानपुर की ओपीडी : बुधवार

एलएलआर अस्पताल समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विभाग चिकित्सक मेडिसिन विभाग डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी नाक, कान और गला रोग विभाग डा. अमृता श्रीवास्तव त्वचा रोग विभाग डा. युगल राजपूत बाल रोग विभाग डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता दंत रोग विभाग डा. शिशिर धर सर्जरी स्पेशल ओपीडी डा. कुश पाठक नेत्र रोग विभाग डा. पारुल सिंह सर्जरी विभाग डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार हड्डी रोग विभाग डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल जीएसवीएसएस पीजीआइ विभाग चिकित्सक न्यूरोलाजी विभाग डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा न्यूरो सर्जरी विभाग डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. मोहित त्रिपाठी यूरोलाजी विभाग डा. प्रखर पटेल नेफ्रोलाजी विभाग डा. युवराज गुलाटी पेन मेडिसिन विभाग डा. रिचा अग्रवाल उर्सुला अस्पताल विभाग चिकित्सक फिजिशियन डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार सर्जन डा. बीके सिंह ईएनटी डा. बृजेंद्र शुक्ला नेत्र रोग डा. बीडी सेठ आर्थोपेडिक डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी बाल रोग डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर मनोरोग डा. चिरंजीव हृदय रोग संस्थान विभाग चिकित्सक कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु कार्डियक सर्जरी डा. संदीप गौतम (सुबह 8 से दोपहर 2 बजे), डा. अनिल कुमार (दोपहर 2 से शाम 6 बजे) मुरारी चेस्ट चिकित्सालय विभाग चिकित्सक चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार कांशीराम चिकित्सालय विभाग चिकित्सक जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन नाक, कान और गला डा. अतुल सचान आर्थो विभाग डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार बाल रोग डा. सतीश कुमार त्वचा रोग डा. आशीष कटियार

उन्नाव जिला पुरुष अस्पताल समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विभाग चिकित्सक नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह, डा. वैभव बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवास्तव नेत्र रोग डा. फैजल जुबेर सर्जरी डा. वीसी पांडेय पेस्ट रोग फिजीशियन डा. शोभित अग्निहोत्री हड्डी रोग डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव दंत रोग डा. अमरेश कुमार एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र मानसिक रोग डा. विकास दीक्षित जिला महिला अस्पताल विभाग चिकित्सक स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. अर्चना

कन्नौज राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विभाग चिकित्सक जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह जनरल सर्जरी डा. इमरान अली अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार मानसिक रोग डा. विवेक कुमार दंत रोग डा. हर्षिता गौतम नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल जिला अस्पताल, जसौली कक्ष/विभाग चिकित्सक कक्ष 2 - हड्डी रोग डा. सूरज कुमार कक्ष 3 - फिजीशियन डा. चितरंजन कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना कक्ष 12 - ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार कक्ष 13 - बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार कक्ष 19 - दंत रोग डा. अरविंद कक्ष 20 - नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम कक्ष 26 - सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद कक्ष 27 - मनोरोग डा. स्वाति कटियार कक्ष 28 - फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने महिला विंग कक्ष/विभाग चिकित्सक कक्ष 2 - फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि

उरई ओपीडी समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक जिला चिकित्सालय विभाग चिकित्सक सर्जरी विभाग डा. रंजीत सिंह परिहार बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल अस्थि रोग विभाग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा दंत रोग डा. गरिमा तिवारी नाक, कान, गला डा. बीपी सिंह जिला नेत्र चिकित्सालय विभाग चिकित्सक नेत्र विभाग डा. एके पांडेय राजकीय मेडिकल कालेज विभाग चिकित्सक जनरल मेडिसिन डा. वीरेंद्र गुप्ता अस्थि रोग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल सर्जरी डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. मीनल गोयल बाल रोग डा. दिव्या पिपरिया मनोरोग डा. प्रवीन सचान दंत रोग डा. मदन मोहन निरंजन नेत्र रोग डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला नाक, कान, गला डा. जयपाल सिंह चर्म रोग डा. कुलदीप वर्मा टीबी एंड चेस्ट डा. मोहन मातृया

महोबा जिला अस्पताल ओपीडी समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विभाग चिकित्सक मनोरोग विभाग काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार हड्डी रोग डा. हेमेंद्र नेत्र रोग डा. डीके राय

हमीरपुर जिला अस्पताल ओपीडी समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कक्ष/विभाग चिकित्सक कमरा 07 - त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा कमरा 08 - हड्डी रोग डा. विपिन राजपूत कमरा 101 - जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह कमरा 102 - फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति कमरा 114 - जनरल ओपीडी डा. मोहित कमरा 115 - नाक, कान व गला डा. विकास यादव कमरा 116 - दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता कमरा 120 - नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह कमरा 122 - मनोरोग डा. नीता वर्मा कमरा 126 - बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

फर्रुखाबाद डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल ओपीडी समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विभाग चिकित्सक जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा बाल रोग विशेषज्ञ डा. अंकिता वर्मा नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकांत वर्मा हृदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

इटावा ओपीडी समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल विभाग चिकित्सक जनरल मेडिसिन डा. जितेंद्र चौधरी, शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत श्वसन ओपीडी डा. विकास राजपूत बाल रोग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव जनरल सर्जन डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता दंत रोग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया नाक, कान, गला डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई विभाग चिकित्सक जनरल मेडिसिन डा. विद्यासागर, डा. सुशील कुमार यादव कार्डियो डा. विजय गैरोला ईएनटी डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, डा. संजीव यादव जनरल सर्जरी डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता स्त्रीरोग डा. सोनिया विश्वकर्मा, डा. अनुराधा नेत्र रोग डा. रीना शर्मा हड्डी रोग डा. दिनेश कुमार बाल रोग डा. दुर्गेश कुमार

कानपुर देहात मेडिकल कालेज ओपीडी समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विभाग चिकित्सक मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता नेत्र रोग डा. जयवर्धन त्वचा रोग डा. प्रसून सचान मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी सर्जरी डा. जसवीर दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

फतेहपुर ओपीडी समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक मेडिकल कालेज विभाग चिकित्सक मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय जिला अस्पताल विभाग चिकित्सक जनरल सर्जन डा. संतोष जनरल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी नाक, कान व गला डा. अभिनव, डा. नवीन वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह जनरल फिजीशियन डा. डीके वर्मा बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान

बांदा जिला अस्पताल समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विभाग चिकित्सक रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार सर्जन डा. रामेंद्र कुमार जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल नाक कान गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल स्त्री रोग डा. सुनीता सिंह मनोरोग डा. आलोक गुप्ता दंत रोग डा. प्रसून खरे रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल समय : सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक विभाग चिकित्सक मेडिसिन डा. आकिव फारूकी सर्जरी डा. संजय कुमार बाल रोग डा. अनीता अग्रहरि चर्म रोग डा. कुंदन चौहान अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा ईएनटी डा. जितेंद्र यादव नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह टीबी चेस्ट रोग डा. राजकमल सिंह दंत रोग डा. निधि गुप्ता

चित्रकूट जिला अस्पताल ओपीडी समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विभाग चिकित्सक जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार नाक कान गला डा. राम नरेश राजपूत जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार बाल रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता नेत्र रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार हड्डी रोग डा. एके मोहन स्त्री रोग डा. रफीक अंसारी दंत रोग डा. राजीव पाल गैर संचारी रोग डा. भास्कर सिंह

औरैया जिला अस्पताल ओपीडी समय : सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विभाग स्थिति/चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ डा. विनोद कुमार नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डा. मनोज कुमार नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई चेस्ट फिजीशियन नहीं मनोरोग विशेषज्ञ नहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं जनरल सर्जन नहीं

नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। अस्पताल जाने से पहले संबंधित अस्पताल से ओपीडी की उपलब्धता की जानकारी कर लें।