कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

कानपुर से आज की ओपीडी

एलएलआर अस्पताल | सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे तक

सर्जरी: डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह मेडिसिन: डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह मनोरोग: डा. आयुषी देवेंद्र सिंह नाक, कान, गला: डा. हरेंद्र कुमार त्वचा रोग: डा. श्वेतांक बाल रोग: डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता दंत रोग: डा. पंकज श्रीवास्तव नेत्र रोग: डा. शालिनी मोहन हड्डी रोग: डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना, डा. किशोर परिहार

जीएसवीएसएस पीजीआइ

न्यूरोलाजी: डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान न्यूरोसर्जरी: डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश गैस्ट्रो मेडिसिन: डा. ध्रुव ठाकुर इंडोक्राइनोलाजी: डा. विशाल गुप्ता यूरोलाजी: डा. अनिल वैद पेन मेडिसिन: डा. रिचा अग्रवाल

उर्सुला अस्पताल

फिजिशियन: डा. बीरबल सर्जन: डा. प्रशांत मिश्रा ईएनटी: डा. प्रवीन सक्सेना नेत्र रोग: डा. अमित सक्सेना आर्थोपेडिक: डा. सुनील कुमार, डा. श्रीप्रकाश बाल रोग: डा. सूरज शिवहरे त्वचा रोग: डा. अरुण सिंघल

हृदय रोग संस्थान

मेडिसिन: डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला सर्जरी: डा. नीरज कुमार

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

चेस्ट रोग विशेषज्ञ: डा. आनंद कुमार

कांशीराम चिकित्सालय

नेत्र रोग: डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे आर्थो: डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार बाल रोग: डा. सतीश कुमार त्वचा रोग: डा. आशीष कटियार

नोट: ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।