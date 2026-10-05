कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट
कानपुर मंडल और आसपास के 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में मंगलवार को ओपीडी संचालित होगी। मरीजों की सुविधा के ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर मंडल के 13 जिलों में आज ओपीडी सेवाएं
सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की विस्तृत सूची जारी
मरीजों की सुविधा हेतु ओपीडी समय-सारणी उपलब्ध है
जागरण टीम, कानपुर। कानपुर और आसपास के जिलों में मंगलवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी संचालित होगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।
मरीजों की सुविधा के लिए विभागवार डाक्टरों के नाम और संबंधित अस्पतालों के संपर्क नंबर भी दिए गए हैं। ओपीडी में जाने से पहले अस्पताल के समय और डाक्टर की उपलब्धता की जानकारी जरूर कर लें, क्योंकि अपरिहार्य कारणों से समय या डाक्टर की उपस्थिति में बदलाव हो सकता है।
सर्जरी: डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
मेडिसिन: डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
मनोरोग: डा. आयुषी देवेंद्र सिंह
नाक, कान, गला: डा. हरेंद्र कुमार
त्वचा रोग: डा. श्वेतांक
बाल रोग: डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग: डा. पंकज श्रीवास्तव
नेत्र रोग: डा. शालिनी मोहन
हड्डी रोग: डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना, डा. किशोर परिहार
न्यूरोलाजी: डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी: डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश
गैस्ट्रो मेडिसिन: डा. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी: डा. विशाल गुप्ता
यूरोलाजी: डा. अनिल वैद
पेन मेडिसिन: डा. रिचा अग्रवाल
फिजिशियन: डा. बीरबल
सर्जन: डा. प्रशांत मिश्रा
ईएनटी: डा. प्रवीन सक्सेना
नेत्र रोग: डा. अमित सक्सेना
आर्थोपेडिक: डा. सुनील कुमार, डा. श्रीप्रकाश
बाल रोग: डा. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग: डा. अरुण सिंघल
मेडिसिन: डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
सर्जरी: डा. नीरज कुमार
चेस्ट रोग विशेषज्ञ: डा. आनंद कुमार
नेत्र रोग: डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे
आर्थो: डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
बाल रोग: डा. सतीश कुमार
त्वचा रोग: डा. आशीष कटियार
मेडिसिन: डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला: डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति: डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग: डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग: डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग: डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग: डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा: डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी: डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा: डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जरनल सर्जन: डा. संतोष
जरनल फिजीशियन: डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला: डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता: डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन: डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
जरनल फिजीशियन: डा. डीके वर्मा
बाल रोग: डा. मूलचंद
नेत्र रोग: डा. आदर्श
हड्डी रोग: डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग: डा. सोनम सचान
कमरा 07 | त्वचा रोग: डा. अतुल वर्मा
कमरा 08 | हड्डी रोग: डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
कमरा 101 | जनरल सर्जरी: डा. महेंद्र सिंह
कमरा 102 | फिजीशियन: डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा 114 | जनरल ओपीडी: डा. मोहित
कमरा 115 | नाक, कान व गला: डा. विकास यादव
कमरा 116 | दंत रोग: डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
कमरा 120 | नेत्र रोग: डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
कमरा 126 | बाल रोग: डा. आशुतोष निरंजन
मनोरोग: काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान व गला: डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन: डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग: डा. गोपाल प्रसाद
सर्जन: डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग: डा. हेमेंद्र
नेत्र रोग: डा. डीके राय
सीएमएस मोबाइल: 9648537714
जनरल मेडिसिन: डा. शांतनु निगम, डा. अमरदीप सिंह, डा. सौरभ यादव
श्वसन ओपीडी: डा. विकास राजपूत
बाल रोग: डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन: डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
दंत रोग: डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
नाक, कान, गला: डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
जनरल मेडिसिन: डा. विजय कुमार वर्मा
ईएनटी: डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रितु गुप्ता
त्वचारोग: डा. स्वेता एस. कुमार
स्त्री रोग: डा. वैभव कांति, डा. शिल्पी
जनरल सर्जरी: डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा
नेत्र रोग: डा. मीनू बब्बर
हड्डी रोग: डा. सुनील कुमार
बाल रोग: डा. गनेश कुमार वर्मा
श्वसन संबंधी मेडिसिन: डा. आशीष कुमार गुप्ता
जिलाधिकारी: 9454417551
सीएमओ: 8005192651
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 9412709676
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 9412157128
अस्थि रोग: डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
सर्जरी: डा. रंजीत परिहार
बाल रोग: डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
जनरल मेडिसिन: डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग: डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला: डा. बीपी सिंह
नेत्र विभाग: डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973
जनरल मेडिसिन: डा. जीतम सिंह, डा. पारुल
अस्थि रोग: डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
सर्जरी: डा. निशांत सक्सेना, डा. आदर्श डांडे
प्रसूति एवं स्त्री रोग: डा. शिल्पा यादव
बाल रोग: डा. कामिनी राजपूत, डा. छवि जायसवाल
मनोरोग: डा. आशीष कुमार
दंत रोग: डा. हरमूर्ति सिंह
नेत्र रोग: डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्य प्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
नाक, कान, गला: डा. एसके राठौर, डा. रतिभान सिंह
चर्म रोग: डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
टीबी एंड चेस्ट: डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस: 9454369390
जनरल मेडिसिन: डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी: डा. इमरान अली
अस्थि रोग: डा. अंबर बरयानी
बाल रोग: डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग: डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
नाक-कान-गला: डा. नितिन कुमार
मानसिक रोग: डा. विवेक कुमार
दंत रोग: डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग: डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
त्वचा रोग: डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस: डा. दिलीप सिंह - 9415487268
कक्ष 2 | हड्डी रोग: डा. सूरज कुमार
कक्ष 3 | फिजीशियन: डा. चितरंजन
कक्ष 4: डा. निकेतन सक्सेना
कक्ष 12 | ईएनटी: डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
कक्ष 13 | बाल रोग: डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
कक्ष 19 | दंत रोग: डा. अरविंद
कक्ष 20 | नेत्र रोग: डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
कक्ष 26 | सर्जन: डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
कक्ष 27 | मनोरोग: डा. स्वाति कटियार
कक्ष 28 | फिजीशियन: डा. भूपेश कुमार पपने
कक्ष 2 | फिजीशियन: डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
कक्ष 3: डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस: डा. गोपाल नारायण द्विवेदी - 9454455303
अस्पताल: डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
जनरल सर्जन: डा. अक्षय जोयल
फिजीशियन: डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग: डा. विवेक सक्सेना
नेत्र रोग: डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग: डा. ऋषिकांत वर्मा
हृदय रोग: डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजिशियन: डा. अंकित मिश्रा
पैथोलाजिस्ट: डा. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट: डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग: डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
मेडिसिन: डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान, गला: डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति: डा. सविता साहू
हड्डी रोग: डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग: डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग: डा. जयवर्धन
त्वचा रोग: डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा: डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी: डा. जसवीर
दंत रोग: डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480
नाक, कान और गला: डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन: डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बाल रोग: डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्र रोग: डा. संजीव कुमार
सर्जरी: डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय
पेस्ट रोग फिजीशियन: डा. शोभित अग्निहोत्री
हड्डी रोग: डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनोज कुमार
त्वचा रोग: डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग: डा. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक: डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक: डा. सत्येंद्र
स्त्री एवं प्रसूति रोग: डा. सुनीता
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
रेडियोलाजिस्ट: डा. किशुन कुमार
सर्जन: डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन: डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन: डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
नाक कान गला: डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग: डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग: डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग: डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
स्त्री रोग: डा. सुनीता सिंह
मनोरोग: डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग: डा. प्रसून खरे
मेडिसिन: डा. आकिव फारूकी
सर्जरी: डा. संजय कुमार
बालरोग: डा. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग: डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग: डा. मनोज वर्मा
ईएनटी: डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग: डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग: डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट: डा. राजकमल सिंह
दंत रोग: डा. निधि गुप्ता
जनरल सर्जन: डा. साकिब अनवर
फिजिशियन: डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक कान गला: डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन: डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग: डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग: डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग: डा. एके मोहन
स्त्री रोग: डा. रफीक अंसारी
दंत रोग: डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग: डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
बाल रोग विशेषज्ञ: डा. विनोद कुमार
नाक कान गला: डा. मनोज कुमार
नेत्र रोग: डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग: डा. मंजू सचान
दंत रोग: डा. मोहित गहोई
चेस्ट फिजिशियन: नहीं
मनोरोग विशेषज्ञ: नहीं
हड्डी रोग विशेषज्ञ: नहीं
जनरल सर्जन: नहीं