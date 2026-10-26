कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 27 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट
कानपुर सहित 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 27 अक्टूबर को ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ ...और पढ़ें
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कानपुर सहित 13 जिलों में ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी
विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे
अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
जागरण टीम, कानपुर। कानपुर और आसपास के जिलों में मंगलवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी संचालित होगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।
कानपुर नगर ओपीडी
एलएलआर अस्पताल (समय: सुबह 09:00 से दोपहर 02:00)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
|मेडिसिन विभाग
|डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
|मनोरोग विभाग
|डा. आयुषी देवेंद्र सिंह
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. हरेंद्र कुमार
|त्वचा रोग विभाग
|डा. श्वेतांक
|बाल रोग विभाग
|डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. शालिनी मोहन
|हड्डी रोग विभाग
|डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना, डा. किशोर परिहार
जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी विभाग
|डा. विशाल गुप्ता
|यूरोलाजी विभाग
|डा. अनिल वैद
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. रिचा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|फिजिशियन
|डा. बीरबल
|सर्जन
|डा. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी
|डा. प्रवीन सक्सेना
|नेत्र रोग
|डा. अमित सक्सेना
|आर्थोपेडिक
|डा. सुनील कुमार, डा. श्रीप्रकाश
|बाल रोग
|डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सिंघल
हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन विभाग
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|सर्जरी विभाग
|डा. नीरज कुमार
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. आनंद कुमार
कांशीराम चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नेत्र रोग
|डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे
|आर्थो
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. आशीष कटियार
महोबा - जिला अस्पताल (समय: सुबह 08:00 से 02:00)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मनोरोग विभाग
|काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, गला रोग
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डा. डीके राय
कानपुर देहात - मेडिकल कालेज (समय: सुबह 08:00 से 02:00)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
चित्रकूट - जिला अस्पताल (समय: सुबह 08:00 से 02:00)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. एके मोहन
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. रफीक अंसारी
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
हमीरपुर - जिला अस्पताल (समय: सुबह 08:00 से 02:00)
|कमरा नंबर / विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कमरा 07, त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा 08, हड्डी रोग
|डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
|कमरा 101, जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा 102, फिजीशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा 114, जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|कमरा 115, नाक, कान व गला
|डा. विकास यादव
|कमरा 116, दंत रोग
|डा. जितेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा 120, नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा 126, बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
बांदा ओपीडी
जिला अस्पताल (समय: सुबह 08:00 से 02:00)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल (समय: सुबह 09:00 से 03:00)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसन विभाग
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डा. निधि गुप्ता
उन्नाव ओपीडी (समय: सुबह 08:00 से 02:00)
जिला पुरुष अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान और गला रोग
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवास्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग (सर्जन)
|डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनोज सिंह, डा. विकास सचान
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डा. योगिता गुलाटी, डा. नेहा
उरई ओपीडी (समय: सुबह 08:00 से 02:00)
जिला चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी विभाग
|डा. रंजीत परिहार
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग विभाग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नेत्र विभाग
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
राजकीय मेडिकल कालेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. जीतम सिंह, डा. पारुल
|अस्थि रोग विभाग
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
|सर्जरी विभाग
|डा. निशांत सक्सेना, डा. आदर्श डांडे
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डा. शिल्पा यादव, डा. सुधा गंगवार
|बाल रोग विभाग
|डा. कामिनी राजपूत, डा. छवि जायसवाल
|मनोरोग विभाग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग विभाग
|डा. हरमूर्ति सिंह
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्य प्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. एसके राठौर, डा. रतिभान सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डा. सुनील कुमार निखर
कन्नौज ओपीडी (समय: सुबह 08:00 से 02:00)
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा राेग
|डा. गौरव पालीवाल
जिला अस्पताल, जसौली
|कक्ष सं / विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कक्ष 2, हड्डी रोग
|डा. सूरज कुमार
|कक्ष 3, फिजीशियन
|डा. चितरंजन
|कक्ष 4
|डा. निकेतन सक्सेना
|कक्ष 12, ईएनटी
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|कक्ष 13, बाल रोग
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|कक्ष 19, दंत रोग
|डा. अरविंद
|कक्ष 20, नेत्र रोग
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|कक्ष 26, सर्जन
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|कक्ष 27, मनोरोग विभाग
|डा. स्वाति कटियार
|कक्ष 28, फिजीशियन
|डा. भूपेश कुमार पपने
|महिला विंग (कक्ष 2)
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव (फिजीशियन)
|महिला विंग (कक्ष 3)
|डा. आंचल, डा. निधि
इटावा ओपीडी (समय: प्रात: 08:00 से दोपहर 02:00)
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. अमरदीप सिंह, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी (चेस्ट)
|डा. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग ओपीडी
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंतरोग विभाग ओपीडी
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. विजय कुमार वर्मा
|ईएनटी
|डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रितु गुप्ता
|त्वचा रोग
|डा. स्वेता एस. कुमार
|स्त्री रोग
|डा. वैभव कांति, डा. शिल्पी
|जनरल सर्जरी
|डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. मीनू बब्बर
|हड्डी रोग
|डा. सुनील कुमार
|बाल रोग
|डा. गनेश कुमार वर्मा
|श्वसन संबंधी मेडिसिन
|डा. आशीष कुमार गुप्ता
औरैया - जिला संयुक्त चिकित्सालय (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विनोद कुमार
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
फतेहपुर ओपीडी (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 12:00)
मेडिकल कालेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जरनल सर्जन
|डा. संतोष
|जरनल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. आरबी सिंह, जागृति पाल, डा. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला रोग
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|स्त्री रोग विभाग
|डा. अंजलि, (आयुष) डा. तस्लीम, डा. हिमाली
फर्रुखाबाद - डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल (समय: सुबह 08:00 से 02:00)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षत जोयल
|फिजीशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विवेक सक्सेना
|ह्रदय रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. मेघा सक्सेना, डा. प्रभात वर्मा, डा. आकांक्षा तिवारी
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा