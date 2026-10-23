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कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 24 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 23 Oct 2026 09:32 PM (IST)

यह लेख कानपुर, उन्नाव, इटावा सहित उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के अस्पतालों में 24 अक्टूबर को उपलब्ध डॉक्टरों और ...और पढ़ें

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  1. उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के अस्पतालों की विस्तृत ओपीडी सूची।

  2. 24 अक्टूबर को उपलब्ध डॉक्टरों और उनके विभागों की जानकारी।

  3. कानपुर, उन्नाव, इटावा सहित प्रमुख शहरों के अस्पताल शामिल।

जागरण टीम, कानपुर। कानपुर और आसपास के जिलों में शनिवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी संचालित होगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे।

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।

 

आज की ओपीडी सूची

 

कानपुर: एलएलआर अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम
सर्जरी डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
मनोरोग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान व गला डा. मो. काजी साकिब
मेडिसिन डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
त्वचा रोग डा. युगल राजपूत
बाल रोग डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग डा. नम्रता पटेल
हड्डी रोग डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर

कानपुर: जीएसवीएसएस पीजीआइ

विभाग डॉक्टरों के नाम
न्यूरोलॉजी डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
यूरोलॉजी डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलॉजी डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर

कानपुर: उर्सुला अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम
फिजिशियन डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
चेस्ट फिजिशियन डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
सर्जन डा. वीकेएस कटियार
ईएनटी डा. अपूर्वा
नेत्र रोग डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
बाल रोग डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग डा. अरुण सहगल
मनोरोग डा. आरती

कानपुर: हृदय रोग संस्थान

विभाग डॉक्टरों के नाम
मेडिसिन डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियक सर्जरी डा. नीरज प्रकाश

कानपुर: मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

विभाग डॉक्टरों के नाम
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार

हमीरपुर: जिला अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कमरा नंबर / विभाग डॉक्टरों के नाम
कमरा 07 — त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा
कमरा 08 — हड्डी रोग डा. ब्रह्मप्रकाश सचान
कमरा 101 — जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह
कमरा 102 — फिजिशियन डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा 114 — जनरल ओपीडी डा. मोहित
कमरा 115 — नाक, कान व गला डा. विकास यादव
कमरा 116 — दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
कमरा 120 — नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
कमरा 126 — बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

महोबा: जिला अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
मनोरोग काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान व गला डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद
सर्जरी डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग डा. हेमेंद्र
नेत्र रोग डा. डीके राय
सीएमएस का मोबाइल नंबर: 9648537714

कन्नौज: राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डा. इमरान अली
अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी
बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार
मानसिक रोग डा. विवेक कुमार
दंत रोग डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268

कन्नौज: जिला अस्पताल, जसौली

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कमरा नंबर / विभाग डॉक्टरों के नाम
कमरा 2 — हड्डी रोग डा. सूरज कुमार
कमरा 3 — फिजिशियन डा. चितरंजन
कमरा 4 — विभाग स्रोत में स्पष्ट नहीं डा. निकेतन सक्सेना
कमरा 12 — ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
कमरा 13 — बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
कमरा 19 — दंत रोग डा. अरविंद
कमरा 20 — नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
कमरा 26 — सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
कमरा 27 — मनोरोग डा. स्वाति कटियार
कमरा 28 — फिजिशियन डा. भूपेश कुमार पपने

महिला विंग

कमरा नंबर डॉक्टरों के नाम / विभाग
कमरा 2 — फिजिशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
कमरा 3 डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303

बांदा: जिला अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
रेडियोलॉजिस्ट डा. किशुन कुमार
सर्जन डा. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजिशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. हृदयेश पटेल
नाक, कान व गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
स्त्री रोग डा. सुनीता सिंह
मनोरोग डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग डा. प्रसून खरे

बांदा: रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर का नाम
मेडिसिन डा. आकिव फारूकी
सर्जरी डा. संजय कुमार
बाल रोग डा. अनीता अग्रहरि
चर्म रोग डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा
ईएनटी डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग डा. राजकमल सिंह
दंत रोग डा. निधि गुप्ता

उरई: जिला चिकित्सालय

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
अस्थि रोग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
सर्जरी डा. केपी सिंह
बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान व गला डा. बीपी सिंह

उरई: जिला नेत्र चिकित्सालय

विभाग डॉक्टरों के नाम
नेत्र रोग डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973

उरई: राजकीय मेडिकल कॉलेज

विभाग डॉक्टरों के नाम
जनरल मेडिसिन डा. कुलदीप
अस्थि रोग डा. प्रांशु शर्मा
सर्जरी डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. प्रीति राजपूत
बाल रोग डा. कामिनी राजपूत
मनोरोग डा. आशीष कुमार
दंत रोग डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
नेत्र रोग डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
नाक, कान व गला डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
चर्म रोग डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
टीबी एंड चेस्ट डा. सुनील कुमार निखर
राजकीय मेडिकल कॉलेज सीएमएस: 9454369390

औरैया: जिला संयुक्त चिकित्सालय

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग डॉक्टर / उपलब्धता
चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार
बाल रोग डा. पंकज कुमार
नेत्र रोग डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग डा. मंजू सचान
दंत रोग डा. मोहित गहोई
नाक, कान व गला उपलब्ध नहीं
मनोरोग उपलब्ध नहीं
हड्डी रोग उपलब्ध नहीं
जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं

इटावा: बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत
बाल रोग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
दंत रोग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
नाक, कान व गला डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी

इटावा: उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम
नाक, कान व गला डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
जनरल सर्जरी डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
स्त्री रोग डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
नेत्र रोग डा. दीप्ती जोशी
हड्डी रोग डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
मनोरोग डा. धीरेंद्र कुमार
बाल रोग डा. निशांत शर्मा

कानपुर देहात: मेडिकल कॉलेज

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान व गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू
हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डा. जयवर्धन
त्वचा रोग डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डा. जसवीर
दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर: 9506502480

उन्नाव: जिला पुरुष अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
नाक, कान व गला डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन / फिजिशियन डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्र रोग डा. संजीव कुमार
सर्जरी डा. वीसी पांडेय, डा. संजय वर्मा
चेस्ट फिजिशियन डा. शोभित अग्निहोत्री
हड्डी रोग डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष, डा. विकास सचान
त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग डा. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र

उन्नाव: जिला महिला अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम
महिला अस्पताल डा. निधि
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सुनीता, डा. गुलाटी
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993

फर्रुखाबाद: डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल
फिजिशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग डा. अंकिता वर्मा
हृदय रोग डा. मनोज पांडेय
नेत्र रोग डा. आकांक्षा तिवारी
नाक, कान व गला डा. नवनीत कुमार
चेस्ट फिजिशियन डा. अंकित मिश्रा
पैथोलॉजिस्ट डा. जयसिंह
माइक्रोबायोलॉजिस्ट डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

चित्रकूट: जिला अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर
फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
नाक, कान व गला डा. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
बाल रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग डा. प्रबल प्रताप सिंह
स्त्री रोग डा. श्वेता मिश्रा
दंत रोग डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745

फतेहपुर: मेडिकल कॉलेज

ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
विभाग डॉक्टरों के नाम
मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान व गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलॉजी डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय

फतेहपुर: जिला अस्पताल

विभाग डॉक्टरों के नाम
जनरल सर्जन डा. संतोष
जनरल फिजिशियन डा. तापस त्रिपाठी
नाक, कान व गला डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना
फिजिशियन डा. आरबी सिंह, जागृति पाल
जनरल फिजिशियन डा. डीके वर्मा
बाल रोग डा. मूलचंद
नेत्र रोग डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
हड्डी रोग डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
स्त्री रोग डा. अंजलि; आयुष डॉक्टर: डा. तस्लीम, डा. हिमाली
महत्वपूर्ण सूचना: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव हो सकता है। अस्पताल जाने से पहले संबंधित अस्पताल से पुष्टि कर लें।

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