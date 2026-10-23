कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 24 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

कानपुर: एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|सर्जरी
|डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान व गला
|डा. मो. काजी साकिब
|मेडिसिन
|डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. युगल राजपूत
|बाल रोग
|डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग
|डा. नम्रता पटेल
|हड्डी रोग
|डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
कानपुर: जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|न्यूरोलॉजी
|डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी
|डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
|यूरोलॉजी
|डा. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलॉजी
|डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
|पेन मेडिसिन
|डा. चंद्रशेखर
कानपुर: उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|फिजिशियन
|डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
|सर्जन
|डा. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डा. अपूर्वा
|नेत्र रोग
|डा. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सहगल
|मनोरोग
|डा. आरती
कानपुर: हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|कार्डियक सर्जरी
|डा. नीरज प्रकाश
कानपुर: मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
हमीरपुर: जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|कमरा नंबर / विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कमरा 07 — त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा 08 — हड्डी रोग
|डा. ब्रह्मप्रकाश सचान
|कमरा 101 — जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा 102 — फिजिशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा 114 — जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|कमरा 115 — नाक, कान व गला
|डा. विकास यादव
|कमरा 116 — दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा 120 — नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा 126 — बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
महोबा: जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मनोरोग
|काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान व गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जरी
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
सीएमएस का मोबाइल नंबर: 9648537714
कन्नौज: राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268
कन्नौज: जिला अस्पताल, जसौली
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|कमरा नंबर / विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कमरा 2 — हड्डी रोग
|डा. सूरज कुमार
|कमरा 3 — फिजिशियन
|डा. चितरंजन
|कमरा 4 — विभाग स्रोत में स्पष्ट नहीं
|डा. निकेतन सक्सेना
|कमरा 12 — ईएनटी
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|कमरा 13 — बाल रोग
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|कमरा 19 — दंत रोग
|डा. अरविंद
|कमरा 20 — नेत्र रोग
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|कमरा 26 — सर्जन
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|कमरा 27 — मनोरोग
|डा. स्वाति कटियार
|कमरा 28 — फिजिशियन
|डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग
|कमरा नंबर
|डॉक्टरों के नाम / विभाग
|कमरा 2 — फिजिशियन
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|कमरा 3
|डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
बांदा: जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|रेडियोलॉजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|जनरल सर्जन
|डा. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजिशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. हृदयेश पटेल
|नाक, कान व गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग
|डा. प्रसून खरे
बांदा: रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर का नाम
|मेडिसिन
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी
|डा. संजय कुमार
|बाल रोग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्म रोग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग
|डा. निधि गुप्ता
उरई: जिला चिकित्सालय
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|अस्थि रोग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी
|डा. केपी सिंह
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान व गला
|डा. बीपी सिंह
उरई: जिला नेत्र चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नेत्र रोग
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973
उरई: राजकीय मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. कुलदीप
|अस्थि रोग
|डा. प्रांशु शर्मा
|सर्जरी
|डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. प्रीति राजपूत
|बाल रोग
|डा. कामिनी राजपूत
|मनोरोग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग
|डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग
|डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|नाक, कान व गला
|डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एंड चेस्ट
|डा. सुनील कुमार निखर
राजकीय मेडिकल कॉलेज सीएमएस: 9454369390
औरैया: जिला संयुक्त चिकित्सालय
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर / उपलब्धता
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग
|डा. पंकज कुमार
|नेत्र रोग
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग
|डा. मंजू सचान
|दंत रोग
|डा. मोहित गहोई
|नाक, कान व गला
|उपलब्ध नहीं
|मनोरोग
|उपलब्ध नहीं
|हड्डी रोग
|उपलब्ध नहीं
|जनरल सर्जन
|उपलब्ध नहीं
इटावा: बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी
|चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत
|बाल रोग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंत रोग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान व गला
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
इटावा: उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान व गला
|डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
|जनरल सर्जरी
|डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
|स्त्री रोग
|डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
|नेत्र रोग
|डा. दीप्ती जोशी
|हड्डी रोग
|डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
|मनोरोग
|डा. धीरेंद्र कुमार
|बाल रोग
|डा. निशांत शर्मा
कानपुर देहात: मेडिकल कॉलेज
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान व गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर: 9506502480
उन्नाव: जिला पुरुष अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान व गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन / फिजिशियन
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बाल रोग
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्र रोग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी
|डा. वीसी पांडेय, डा. संजय वर्मा
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष, डा. विकास सचान
|त्वचा रोग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
उन्नाव: जिला महिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|महिला अस्पताल
|डा. निधि
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सुनीता, डा. गुलाटी
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
फर्रुखाबाद: डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षय जोयल
|फिजिशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग
|डा. अंकिता वर्मा
|हृदय रोग
|डा. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग
|डा. आकांक्षा तिवारी
|नाक, कान व गला
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलॉजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलॉजिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
चित्रकूट: जिला अस्पताल
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|नाक, कान व गला
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग
|डा. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग
|डा. भास्कर सिंह
सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार: 8005192745
फतेहपुर: मेडिकल कॉलेज
ओपीडी समय: सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान व गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलॉजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
फतेहपुर: जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजिशियन
|डा. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान व गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजिशियन
|डा. आरबी सिंह, जागृति पाल
|जनरल फिजिशियन
|डा. डीके वर्मा
|बाल रोग
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग
|डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|हड्डी रोग
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|स्त्री रोग
|डा. अंजलि; आयुष डॉक्टर: डा. तस्लीम, डा. हिमाली
महत्वपूर्ण सूचना: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव हो सकता है। अस्पताल जाने से पहले संबंधित अस्पताल से पुष्टि कर लें।