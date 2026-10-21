कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 22 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

जागरण टीम, कानपुर। कानपुर और आसपास के जिलों में गुरुवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी संचालित होगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे।

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।

जिलावार दैनिक ओपीडी सारणी

नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

1. कानपुर नगर ओपीडी समय : सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक एलएलआर अस्पताल विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ मेडिसिन विभाग डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी नाक, कान और गला रोग विभाग डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल त्वचा रोग विभाग डा. श्वेतांक बाल रोग विभाग डा. शैलेंद्र कुमार गौतम और डा. आराधना गुप्ता दंत रोग विभाग डा. अशरफउल्ला नेत्र रोग विभाग डा. सुरभि अग्रवाल सर्जरी विभाग डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी हड्डी रोग विभाग डा. रवि गर्ग और मो. फहीम अंसारी जीएसवीएसएस पीजीआइ विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ नेफ्रोलाजी विभाग डा. समीर गोविल न्यूरोलाजी विभाग डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम न्यूरोसर्जरी विभाग डा. इला कात्यायन गैस्ट्रो विभाग डा. ध्रुव ठाकुर इंडोक्राइनोलाजी विभाग डा. सौरभ अग्रवाल यूरोलाजी विभाग डा. राकेश गुप्ता पेन मेडिसिन विभाग डा. नेहा अग्रवाल उर्सुला अस्पताल विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ फिजिशियन डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह सर्जन डा. राजेश अग्रवाल ईएनटी डा. राजेश वर्मा नेत्र रोग डा. रिजवान अहमद दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता आर्थोपेडिक डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार बाल रोग डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल मनोरोग डा. आरती हृदय रोग संस्थान विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान कार्डियोलाजी सर्जरी विभाग डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश (शाम चार से छह बजे तक) मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार कांशीराम चिकित्सालय विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन नाक, कान और गला डा. अतुल सचान आर्थो विभाग डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

2. कन्नौज राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा समय : सुबह 08:00 से 02:00 विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह जनरल सर्जरी डा. इमरान अली अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी बाल रोग डा. मनाली तिवारी व डा. सोनेंद्र कुमार प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला व डा. मीनाक्षी शुकला नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार मानसिक रोग डा. विवेक कुमार दंत रोग डा. हर्षिता गौतम नेत्र रोग डा. जटाशंकर व डा. करिश्मा त्वचा राेग डा. गौरव पालीवाल जिला अस्पताल, जसौली समय : सुबह 08:00 से 02:00 कक्ष सं विभाग चिकित्सक 2 हड्डी रोग डा. सूरज कुमार 3 फिजीशियन डा. चितरंजन 4 फिजीशियन डा. निकेतन सक्सेना 12 ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार 13 बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार 19 दंत रोग डा. अरविंद 20 नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम 26 सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद 27 मनोरोग विभाग डा. स्वाति कटियार 28 फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने महिला विंग (जसौली) कक्ष सं विभाग चिकित्सक 2 फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव 3 महिला रोग डा. आंचल, डा. निधि

3. हमीरपुर ओपीडी जिला अस्पताल हमीरपुर समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक कमरा नंबर विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ 07 त्वचा रोग डा.अतुल वर्मा 08 हड्डी रोग डा.ब्रम्हप्रकाश सचान 101 जनरल सर्जरी डा.महेंद्र सिंह 102 फिजीशियन डा.परमेंद्र प्रजापति 114 जनरल ओपीडी डा.मोहित 115 नाक, कान व गला डा.विकास यादव 116 दंत रोग डा.जीतेंद्र सचान व डा.सुनीता 120 नेत्र रोग डा.सीपी गुप्ता व डा.एके सिंह 126 बाल रोग डा.आशुतोष निरंजन

4. महोबा जिला अस्पताल महोबा समय : सुबह 08:00 से 02:00 विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता नाक, कान, और गला रोग विभाग डा. नरेंद्र राजपूत मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज व डा. गुलशेर बाल रोग विभाग डा. गोपाल प्रसाद सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार हड्डी रोग विभाग डा. हेमेंद्र नेत्र रोग विभाग डा. डीके राय

5. इटावा समय : प्रात: आठ से दोपहर दो बजे तक बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत बालरोग विभाग ओपीडी डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव जनरल सर्जन ओपीडी डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह दंतरोग विभाग ओपीडी डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया नाक, कान, गला रोग ओपीडी डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि सैफई के अस्पताल विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी डा. निलेय त्रिपाठी कार्डियोलाजी सुपर स्पेशियलिटी डा. सुभाष चंद्रा सीवीटीएस ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी डा. वरुण सिसोदिया चर्म रोग डा. स्वेता एस. कुमार ईएनटी डा. कंचन चौधरी जनरल मेडिसिन डा. ग्रंथ कुमार जनरल सर्जरी डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा न्यूरोलाजी ओपीडी प्रो. डा. रमाकांत यादव स्त्री रोग डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह नेत्र रोग डा. बृजेश सिंह हड्डी रोग डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत बाल रोग डा. मुनीबा आलिम कैंसर ओपीडी डा. प्रभा वर्मा

6. बांदा जिला अस्पताल बांदा समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार सर्जन डा. रामेंद्र कुमार जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार व डा. एमके गुप्ता बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल समय : सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ मेडिसन विभाग डा. आकिव फारूकी सर्जरी विभाग डा. संजय कुमार बालरोग विभाग डा. अनीता अग्रहरि चर्मरोग विभाग डा. कुंदन चौहान अस्थि रोग विभाग डा. मनोज वर्मा ईएनटी विभाग डा. जितेंद्र यादव नेत्र रोग विभाग डा. आकाश श्रीवास्तव मानसिक रोग विभाग डा. हिमांशु सिंह टीबी चेस्ट रोग विभाग डा. राजकमल सिंह दंत रोग विभाग डा. निधि गुप्ता

7. उरई जिला चिकित्सालय समय : सुबह 8:00 से 2:00 विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ सर्जरी विभाग डा. केपी सिंह बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल अस्थि रोग विभाग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा, डा. शिवेंद्र सिंह दंत रोग विभाग डा. गरिमा तिवारी नाक, कान, गला रोग विभाग डा. बीपी सिंह जिला नेत्र चिकित्सालय विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ नेत्र विभाग डा. एके पांडेय राजकीय मेडिकल कालेज विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ जनरल मेडिसिन डा. जीतम सिंह अस्थि रोग विभाग डा. अश्विन कुमार सर्जरी विभाग डा. नीरज सिंह राजपूत प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डा. शिल्पा यादव बाल रोग विभाग डा. दिव्या पिपरिया, डा. संतोष कुमार मनोरोग विभाग डा. प्रवीन सचान दंत रोग विभाग डा. हिना रहमान नेत्र रोग विभाग डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला नाक, कान, गला रोग विभाग डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह चर्म रोग विभाग डा. कुलदीप वर्मा टीबी एंड चेस्ट विभाग डा. मोहन मातरिया

8. औरैया जिला संयुक्त चिकित्सालय समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार बाल रोग विशेषज्ञ डा. विनोद कुमार नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान दंत रोग विशेषज्ञ नहीं उपलब्ध नाक कान गला रोग विशेषज्ञ नहीं उपलब्ध मनोरोग विशेषज्ञ नहीं उपलब्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं उपलब्ध जनरल सर्जन नहीं उपलब्ध

9. चित्रकूट जिला अस्पताल ओपीडी समय : सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर फिजिशियन डा. सुजीत सिंह और डा. ऋषि कुमार नाक कान गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल और डा. कन्हैया कुमार बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य और डा. शेफाली गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार भारती और डा. अरुण कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. प्रबल प्रताप सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. श्वेता मिश्रा दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह

10. उन्नाव समय : सुबह 08:00 से 12:00 जिला पुरुष अस्पताल विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार व डा. अमित श्रीवस्तव नेत्ररोग विभाग डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव कुमार सर्जरी विभाग (सर्जन) डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय चेस्ट रोग फिजीशियन डा. शोभित अग्निहोत्री हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग विशेषज्ञ) डा. मनीष, डा. मनोज कुमार, डा. विकास सचान त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र जिला महिला अस्पताल विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डा. नेहा, डा. अर्चना

11. फर्रुखाबाद डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल समय : सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना ह्रदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा पैथोलाजिस्ट डा. जयसिंह माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार

12. फतेहपुर समय : सुबह 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक मेडिकल कालेज विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ मेडिसिन डा. आरके मौर्य प्राचार्य, डा. संतोष कुमार, शुभम नाक, कान, गला डा. तरुण, डा अभिनव स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय जिला अस्पताल विभाग चिकित्सक / विशेषज्ञ जरनल सर्जन डा. संतोष जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना फिजीशियन डा. आरबी सिंह, जागृति पाल जरनल फिजीशियन डा. डीके वर्मा बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन स्त्री रोग विभाग डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली