कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 12 जिलों के अस्पतालों में 20 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।
आज की ओपीडी: सभी जिलों की सूची
1. कानपुर नगर
एलएलआर अस्पताल: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|सर्जरी
|डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
|मेडिसिन
|डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
|मनोरोग
|डा. आयुषी देवेंद्र सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. हरेंद्र कुमार
|त्वचा रोग
|डा. श्वेतांक
|बाल रोग
|डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग
|डा. शालिनी मोहन
|हड्डी रोग
|डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना, डा. किशोर परिहार
जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|डॉक्टर
|न्यूरोलॉजी
|डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी
|डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश
|गैस्ट्रो मेडिसिन
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलॉजी
|डा. विशाल गुप्ता
|यूरोलॉजी
|डा. अनिल वैद
|पेन मेडिसिन
|डा. रिचा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|फिजिशियन
|डा. बीरबल
|सर्जरी
|डा. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी
|डा. प्रवीन सक्सेना
|नेत्र रोग
|डा. अमित सक्सेना
|हड्डी रोग
|डा. सुनील कुमार, डा. श्रीप्रकाश
|बाल रोग
|डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सिंघल
हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|सर्जरी
|डा. नीरज कुमार
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. आनंद कुमार
कांशीराम चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|नेत्र रोग
|डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे
|हड्डी रोग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. आशीष कटियार
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
2. फतेहपुर
समय: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलॉजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजिशियन
|डा. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान, गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजिशियन
|डा. आरबी सिंह, जागृति पाल
|जनरल फिजिशियन
|डा. डीके वर्मा
|बाल रोग
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग
|डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|हड्डी रोग
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|स्त्री रोग / आयुष
|डा. अंजलि, डा. तस्लीम, डा. हिमाली
3. हमीरपुर
जिला अस्पताल: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
|कमरा
|विभाग
|डॉक्टर
|07
|त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|08
|हड्डी रोग
|डा. ब्रह्मप्रकाश सचान
|101
|जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|102
|फिजिशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|114
|जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|115
|नाक, कान, गला
|डा. विकास यादव
|116
|दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|120
|नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|126
|बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
4. इटावा
समय: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. अमरदीप सिंह, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी / चेस्ट
|डा. विकास राजपूत
|बाल रोग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जरी
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंत रोग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. विजय कुमार वर्मा
|ईएनटी
|डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रितु गुप्ता
|त्वचा रोग
|डा. स्वेता एस. कुमार
|स्त्री रोग
|डा. वैभव कांति, डा. शिल्पी
|जनरल सर्जरी
|डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. मीनू बब्बर
|हड्डी रोग
|डा. सुनील कुमार
|बाल रोग
|डा. गणेश कुमार वर्मा
|श्वसन संबंधी मेडिसिन
|डा. आशीष कुमार गुप्ता
5. महोबा
जिला अस्पताल: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर / संपर्क
|मनोरोग
|काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जरी
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
|सीएमएस मोबाइल
|9648537714
6. उन्नाव
समय: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
जिला पुरुष अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|नाक, कान, गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन / फिजिशियन
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बाल रोग
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्र रोग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी
|डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनोज कुमार, डा. विकास सचान
|त्वचा रोग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. तौसीफ
संपर्क नंबर
|पद
|नंबर
|सीएमओ उन्नाव
|8005192700
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|8005192800
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|8318233993
7. उरई
नियमित ओपीडी: सुबह 8 से 11 बजे तक
जिला चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|अस्थि रोग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी
|डा. रंजीत परिहार
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला
|डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टर
|नेत्र रोग
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
|सीएमएस जिला अस्पताल
|9415532973
राजकीय मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल मेडिसिन
|डा. जीतम सिंह, डा. पारुल
|अस्थि रोग
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
|सर्जरी
|डा. निशांत सक्सेना, डा. आदर्श डांडे
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. शिल्पा यादव, डा. सुधा गंगवार
|बाल रोग
|डा. कामिनी राजपूत, डा. छवि जायसवाल
|मनोरोग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग
|डा. हरमूर्ति सिंह
|नेत्र रोग
|डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्य प्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला
|डा. एसके राठौर, डा. रतिभान सिंह
|चर्म रोग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एवं चेस्ट
|डा. सुनील कुमार निखर
|सीएमएस मेडिकल कॉलेज
|9454369390
बुधवार, 21 अक्टूबर की अलग ओपीडी सूची
समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर / संपर्क
|जिला चिकित्सालय
|सर्जरी
|डा. रंजीत सिंह परिहार
|जिला चिकित्सालय
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जिला चिकित्सालय
|अस्थि रोग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|जिला चिकित्सालय
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|जिला चिकित्सालय
|दंत रोग
|डा. गरिमा तिवारी
|जिला चिकित्सालय
|नाक, कान, गला
|डा. बीपी सिंह
|जिला नेत्र चिकित्सालय
|नेत्र रोग
|डा. एके पांडेय
|जिला चिकित्सालय
|सीएमएस संपर्क
|9415532973
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|जनरल मेडिसिन
|डा. वीरेंद्र गुप्ता
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|अस्थि रोग
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|सर्जरी
|डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. मीनल गोयल, डा. एंजिला यादव
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|बाल रोग
|डा. दिव्या पिपरिया
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|मनोरोग
|डा. प्रवीन सचान
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|दंत रोग
|डा. मदन मोहन निरंजन
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|नेत्र रोग
|डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|नाक, कान, गला
|डा. एसके राठौर
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|चर्म रोग
|डा. कुलदीप वर्मा
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|टीबी एवं चेस्ट
|डा. मोहन मातरिया
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|सीएमएस संपर्क
|9454369390
8. औरैया
जिला संयुक्त चिकित्सालय: सुबह 8 से 11:30 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर / स्थिति
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग
|डा. विनोद
|नेत्र रोग
|डा. राजेश वर्मा
|स्त्री रोग
|डा. सीमा
|दंत रोग
|डा. मोहित गहोई
|नाक, कान, गला
|अवकाश
|मनोरोग
|नहीं
|हड्डी रोग
|नहीं
|जनरल सर्जन
|नहीं
9. फर्रुखाबाद
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षय जोयल
|फिजिशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री
|बाल रोग
|डा. विवेक सक्सेना
|हृदय रोग
|डा. मनोज पांडेय
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलॉजिस्ट
|डा. जय सिंह
|माइक्रोबायोलॉजिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग
|डा. मोनिका कटियार
10. कन्नौज
सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|विभाग
|डॉक्टर / संपर्क
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला
|नाक, कान, गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
|सीएमएस संपर्क
|डा. दिलीप सिंह: 9415487268
जिला अस्पताल, जसौली
|कमरा
|विभाग
|डॉक्टर
|2
|हड्डी रोग
|डा. सूरज कुमार
|3
|फिजिशियन
|डा. चितरंजन
|4
|विभाग निर्दिष्ट नहीं
|डा. निकेतन सक्सेना
|12
|ईएनटी
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|13
|बाल रोग
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|19
|दंत रोग
|डा. अरविंद
|20
|नेत्र रोग
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|26
|सर्जरी
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|27
|मनोरोग
|डा. स्वाति कटियार
|28
|फिजिशियन
|डा. भूपेश कुमार पपने
|महिला विंग 2
|फिजिशियन
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|महिला विंग 3
|विभाग निर्दिष्ट नहीं
|डा. आंचल, डा. निधि
|सीएमएस संपर्क
|मोबाइल
|डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
11. कानपुर देहात
मेडिकल कॉलेज: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर / संपर्क
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
|मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर
|9506502480
12. बांदा
जिला अस्पताल: सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|रेडियोलॉजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|फिजिशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी
|नाक, कान, गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग
|डा. राजेंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग
|डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
समय: सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर
|मेडिसिन
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी
|डा. संजय कुमार
|बाल रोग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्म रोग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी एवं चेस्ट रोग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग
|डा. निधि गुप्ता
महत्वपूर्ण: यह सूची उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। अस्पतालों में ओपीडी का समय, डॉक्टरों की ड्यूटी और उपलब्धता बदल सकती है। जाने से पहले संबंधित अस्पताल से पुष्टि कर लें।