कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 15 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।
विभिन्न जिलों की ओपीडी सूची
समय: सामान्यतः सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
कानपुर नगर
एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|मेडिसिन विभाग
|डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला रोग
|डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल
|त्वचा रोग विभाग
|डा. श्वेतांक
|बाल रोग विभाग
|डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग विभाग
|डा. सुरभि अग्रवाल
|सर्जरी विभाग
|डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी
|हड्डी रोग विभाग
|डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी
जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. समीर गोविल
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डा. इला कात्यायन
|गैस्ट्रो विभाग
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी विभाग
|डा. सौरभ अग्रवाल
|यूरोलाजी विभाग
|डा. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. नेहा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|फिजिशियन
|डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सर्जन
|डा. राजेश अग्रवाल
|ईएनटी
|डा. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. रिजवान अहमद
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|आर्थोपेडिक
|डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सिंघल
|मनोरोग
|डा. आरती
अन्य अस्पताल (कानपुर)
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|कार्डियोलाजी मेडिसिन
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|कार्डियोलाजी सर्जरी
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश (शाम 4 से 6 बजे)
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|डा. आनंद कुमार
|कांशीराम चिकित्सालय (सर्जरी)
|डा. वसंत लाल
|कांशीराम चिकित्सालय (नेत्र रोग)
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|कांशीराम चिकित्सालय (ईएनटी)
|डा. अतुल सचान
|कांशीराम चिकित्सालय (आर्थो)
|डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
इटावा
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|बालरोग विभाग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंतरोग विभाग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
|हड्डीरोग विभाग
|डा. विष्णु मेहरोत्रा
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि सैफई
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी
|डा. नीलै त्रिपाठी
|कार्डियोलाजी सुपर स्पेशियलिटी
|डा. सुभाष चंद्रा
|सीवीटीएस सुपर स्पेशियलिटी
|डा. वरुण सिसोदिया
|चर्म रोग
|डा. स्वेता एस. कुमार
|ईएनटी
|डा. कंचन चौधरी
|जनरल मेडिसिन
|डा. ग्रंथ कुमार
|जनरल सर्जरी
|डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा
|न्यूरोलाजी
|प्रो. डा. रमाकांत यादव
|स्त्री रोग
|डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह
|नेत्र रोग
|डा. बृजेश सिंह
|हड्डी रोग
|डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत
|बाल रोग
|डा. मुनीबा आलिम
|कैंसर ओपीडी
|डा. प्रभा वर्मा
कानपुर देहात
मेडिकल कालेज
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
शिकायत नंबर: 9506502480
उन्नाव
जिला पुरुष अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|नाक, कान और गला रोग
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय वर्मा, डा. वीसी पांडेय
|पेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग
|डा. मनीष चोरसिया, डा. मनोज कुमार, डा. विकास सचान
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. निधि
हेल्पलाइन: सीएमओ: 8005192700 | सीएमएस पुरुष: 8005192800 | सीएमएस महिला: 8318233993
उरई
जिला चिकित्सालय एवं नेत्र चिकित्सालय
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी विभाग
|डा. रंजीत परिहार
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग विभाग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग
|डा. बीपी सिंह
|नेत्र विभाग
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
राजकीय मेडिकल कालेज, उरई
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|जनरल मेडिसिन
|डा. कुलदीप
|अस्थि रोग विभाग
|डा. अश्विन कुमार
|सर्जरी विभाग
|डा. शांतनु मिश्रा
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. कपिल निरंजन, डा. प्रीति राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डा. छवि जायसवाल
|मनोरोग विभाग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग विभाग
|डा. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग विभाग
|डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग
|डा. रतिभान सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डा. सुनील कुमार निखर
सीएमएस (जिला अस्पताल): 9415532973 | सीएमएस (मेडिकल कालेज): 9454369390
कन्नौज
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा राेग
|डा. गौरव पालीवाल
जिला अस्पताल, जसौली (पुरुष विंग)
|कक्ष सं.
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|2
|हड्डी रोग
|डा. सूरज कुमार
|3
|फिजीशियन
|डा. चितरंजन
|4
|फिजीशियन
|डा. निकेतन सक्सेना
|12
|ईएनटी
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|13
|बाल रोग
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|19
|दंत रोग
|डा. अरविंद
|20
|नेत्र रोग
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|26
|सर्जन
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|27
|मनोरोग विभाग
|डा. स्वाति कटियार
|28
|फिजीशियन
|डा. भूपेश कुमार पपने
जिला अस्पताल, जसौली (महिला विंग)
|कक्ष सं.
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|2
|फिजीशियन
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|3
|स्त्री एवं प्रसूति
|डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस (डा. दिलीप सिंह): 9415487268 | सीएमएस (डा. गोपाल नारायण द्विवेदी): 9454455303
बांदा
जिला अस्पताल, बांदा
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|जनरल सर्जन
|डा. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल (सुबह 9 से 3)
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|मेडिसन विभाग
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डा. निधि गुप्ता
चित्रकूट
जिला अस्पताल ओपीडी
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
सीएमएस (डा. शैलेंद्र कुमार): 8005192745
महोबा
जिला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|मनोरोग विभाग
|काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, गला रोग
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डा. डीके राय
सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714
हमीरपुर
जिला अस्पताल ओपीडी
|कमरा नं.
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|07
|त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|08
|हड्डी रोग
|डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
|101
|जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|102
|फिजीशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|114
|जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|115
|नाक, कान व गला
|डा. विकास यादव
|116
|दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|120
|नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|126
|बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
फतेहपुर
मेडिकल कालेज
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|जरनल सर्जन
|डा. संतोष
|जरनल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला रोग
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आदर्श
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|चर्म रोग विशेषज्ञ
|डा. सोनम सचान
फर्रुखाबाद
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षय जोयल
|फिजीशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विवेक सक्सेना
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. मेघा सक्सेना
|ह्रदय रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज पांडेय
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. श्रेय खंडूजा, डा. मोनिका कटियार
औरैया
जिला संयुक्त चिकित्सालय
|विभाग
|चिकित्सक (डॅाक्टर)
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विनोद कुमार
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|दंत / ईएनटी / मनोरोग / हड्डी / सर्जन
|उपलब्ध नहीं / उल्लेख नहीं