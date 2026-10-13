कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 14 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

आज की ओपीडी: कानपुर और आसपास के जिले

कानपुर नगर: एलएलआर अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम मेडिसिन डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता मनोरोग डा. धनंजय चौधरी नाक, कान और गला डा. अमृता श्रीवास्तव त्वचा रोग डा. युगल राजपूत बाल रोग डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता दंत रोग डा. शिशिर धर सर्जरी स्पेशल ओपीडी डा. कुश पाठक नेत्र रोग डा. पारुल सिंह सर्जरी डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार हड्डी रोग डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल

कानपुर नगर: जीएसवीएसएस पीजीआइ

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम न्यूरोलाजी डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा न्यूरो सर्जरी डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता गैस्ट्रो मेडिसिन डा. मोहित त्रिपाठी यूरोलाजी डा. प्रखर पटेल नेफ्रोलाजी डा. युवराज गुलाटी पेन मेडिसिन डा. रिचा अग्रवाल

कानपुर नगर: उर्सुला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम फिजिशियन डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार सर्जन डा. बीके सिंह ईएनटी डा. बृजेंद्र शुक्ला नेत्र रोग डा. बीडी सेठ आर्थोपेडिक डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी बाल रोग डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर मनोरोग डा. चिरंजीव

कानपुर नगर: हृदय रोग संस्थान

कार्डियक सर्जरी में अलग-अलग समय निर्धारित

विभाग डॉक्टर का नाम समय कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक कार्डियक सर्जरी डा. संदीप गौतम सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक कार्डियक सर्जरी डा. अनिल कुमार दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक

कानपुर नगर: मुरारी चेस्ट चिकित्सालय

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार

कानपुर नगर: कांशीराम चिकित्सालय

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन नाक, कान और गला डा. अतुल सचान आर्थो विभाग डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार बाल रोग डा. सतीश कुमार त्वचा रोग डा. आशीष कटियार

कानपुर देहात: मेडिकल कालेज

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता नेत्र रोग डा. जयवर्धन त्वचा रोग डा. प्रसून सचान मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी सर्जरी डा. जसवीर दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

हमीरपुर: जिला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

कमरा नंबर विभाग डॉक्टर का नाम 07 त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा 08 हड्डी रोग डा. विपिन राजपूत 101 जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह 102 फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति 114 जनरल ओपीडी डा. मोहित 115 नाक, कान और गला डा. विकास यादव 116 दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता 120 नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह 122 मनोरोग डा. नीता वर्मा 126 बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

बांदा: जिला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार सर्जन डा. रामेंद्र कुमार जनरल सर्जन डा. प्रतीक्षा गुप्ता फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल नाक, कान और गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल स्त्री रोग डा. सुनीता सिंह मनोरोग डा. आलोक गुप्ता दंत रोग डा. प्रसून खरे

बांदा: रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल

सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम मेडिसिन डा. आकिव फारूकी सर्जरी डा. संजय कुमार बाल रोग डा. अनीता अग्रहरि चर्म रोग डा. कुंदन चौहान अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा ईएनटी डा. जितेंद्र यादव नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह टीबी चेस्ट रोग डा. राजकमल सिंह दंत रोग डा. निधि गुप्ता

चित्रकूट: जिला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार नाक, कान और गला डा. राम नरेश राजपूत जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार बाल रोग डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता नेत्र रोग डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार हड्डी रोग डा. एके मोहन स्त्री रोग डा. रफीक अंसारी दंत रोग डा. राजीव पाल गैर संचारी रोग डा. भास्कर सिंह

औरैया: जिला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम / स्थिति चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार बाल रोग डा. विनोद कुमार नेत्र रोग डा. राम प्रकाश स्त्री रोग डा. मंजू सचान दंत रोग उपलब्ध नहीं नाक, कान और गला उपलब्ध नहीं मनोरोग उपलब्ध नहीं हड्डी रोग उपलब्ध नहीं जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं

कन्नौज: राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह जनरल सर्जरी डा. इमरान अली अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला नाक, कान और गला डा. नितिन कुमार मानसिक रोग डा. विवेक कुमार दंत रोग डा. हर्षिता गौतम नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल

कन्नौज: जिला अस्पताल, जसौली

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

कमरा नंबर डॉक्टर का नाम विभाग 2 डा. सूरज कुमार हड्डी रोग 3 डा. चितरंजन फिजीशियन 4 डा. निकेतन सक्सेना विवरण उपलब्ध नहीं 12 डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार ईएनटी 13 डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार बाल रोग 19 डा. अरविंद दंत रोग 20 डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम नेत्र रोग 26 डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद सर्जन 27 डा. स्वाति कटियार मनोरोग विभाग 28 डा. भूपेश कुमार पपने फिजीशियन

महिला विंग

कमरा नंबर डॉक्टर का नाम विभाग 2 डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव फिजीशियन 3 डा. आंचल, डा. निधि विभाग का विवरण उपलब्ध नहीं

उरई: जिला चिकित्सालय

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम सर्जरी डा. रंजीत सिंह परिहार बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल अस्थि रोग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा दंत रोग डा. गरिमा तिवारी नाक, कान और गला डा. बीपी सिंह जिला नेत्र चिकित्सालय — नेत्र विभाग डा. एके पांडेय

उरई: राजकीय मेडिकल कालेज

ओपीडी समय की अस्पताल से पुष्टि करें

विभाग डॉक्टर का नाम जनरल मेडिसिन डा. वीरेंद्र गुप्ता अस्थि रोग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल सर्जरी डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. मीनल गोयल, डा. एंजिला यादव बाल रोग डा. दिव्या पिपरिया मनोरोग डा. प्रवीन सचान दंत रोग डा. मदन मोहन निरंजन नेत्र रोग डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला नाक, कान और गला डा. एसके राठौर चर्म रोग डा. कुलदीप वर्मा टीबी एंड चेस्ट डा. मोहन मातरिया

उन्नाव: जिला पुरुष अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम नाक, कान और गला डा. निरुपम अवस्थी मेडिसिन / फिजीशियन डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव नेत्र रोग डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर सर्जरी डा. वीसी पांडेय पेस्ट रोग फिजीशियन डा. शोभित अग्निहोत्री हड्डी रोग डा. मनीष चोरसिया, डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनोज कुमार, डा. विकास कुमार त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव दंत रोग डा. अमरेश कुमार एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र मानसिक रोग डा. विकास दीक्षित

उन्नाव: जिला महिला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रेनू

इटावा: बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम बाल रोग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव जनरल सर्जरी डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता नाक, कान और गला डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी

इटावा: आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई

ओपीडी समय की अस्पताल से पुष्टि करें

विभाग डॉक्टर का नाम जनरल मेडिसिन डा. विद्यासागर, डा. सुशील कुमार यादव कार्डियो डा. विजय गैरोला ईएनटी डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, डा. संजीव यादव जनरल सर्जरी डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता स्त्री रोग डा. सोनिया विश्वकर्मा, डा. अनुराधा नेत्र रोग डा. रीना शर्मा हड्डी रोग यूनिट डा. दिनेश कुमार बाल रोग डा. दुर्गेश कुमार

फतेहपुर: मेडिकल कालेज

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम नाक, कान और गला डा. तरुण, डा. अभिनव स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय

फतेहपुर: जिला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम जनरल सर्जन डा. संतोष जनरल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी नाक, कान और गला डा. अभिनव, डा. नवीन वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह जनरल फिजीशियन डा. डीके वर्मा बाल रोग डा. मूलचंद नेत्र रोग डा. आदर्श हड्डी रोग डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन चर्म रोग डा. सोनम सचान

फर्रुखाबाद: डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम जनरल सर्जन डा. रोहित तिवारी फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री बाल रोग डा. अंकिता वर्मा नेत्र रोग डा. मेघा सक्सेना हृदय रोग डा. मनोज पांडेय चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा पैथोलाजिस्ट डा. जयसिंह माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार दंत रोग डा. श्रेय खंडूजा, डा. मोनिका कटियार

महोबा: जिला अस्पताल

सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक

विभाग डॉक्टर का नाम मनोरोग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद सर्जरी डा. राहुल कुमार हड्डी रोग डा. हेमेंद्र नेत्र रोग डा. डीके राय

महत्वपूर्ण सूचना: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। कुछ अस्पतालों के लिए मूल सूची में समय नहीं दिया गया है। जाने से पहले संबंधित अस्पताल से पुष्टि करें।