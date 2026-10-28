कानपुर से दिल्ली के लिए नई रात की ट्रेन शुरू, अब सुबह पहुंचें आनंद विहार, 31 को चलेगी वंदेभारत स्लीपर 

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर सेंट्रल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने मंगलवार को कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच कानपुर एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दे दी है। ट्रेन के संचालन से यात्रियों को रात में सफर कर सुबह दिल्ली पहुंचने का विकल्प मिलेगा। खासकर नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और सुबह दिल्ली पहुंचने की जरूरत वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल सकेगा।



करीब 428 किलोमीटर के इस रेल मार्ग पर ट्रेन फंफूद 9.40 बजे, इटावा रात 10.38 बजे, टूंडला रात 12.15 बजे, हाथरस रात 12.45 बजे, अलीगढ़ में रात 1.33 बजे पहुंचेगी। इसी तरह ये ट्रेन खुर्जा 2.05 बजे, दादरी रात 2.50 बजे, गाजियाबाद सुबह 3.56 बजे होते हुए आनंदविहार 4.50 बजे पहुंचेगी। नई ट्रेन से कानपुर और दिल्ली के बीच रेल संपर्क मजबूत होने के साथ ही यात्रियों को एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और नियमित ट्रेनों में सीटों की मारामारी के बीच भी इस सेवा से राहत मिलने की उम्मीद है।



31 को चलेगी वंदेभारत स्लीपर ट्रेन, होगा भव्य स्वागत



31 अक्टूबर को वाराणसी से दिल्ली के लिए वंदेभारत स्लीपर की शुरुआत होगी। वाराणसी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी ओर कानपुर सेंट्रल पर इस ट्रेन के भव्य स्वागत व कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सेंट्रल स्टेशन के डायरेक्टर अकांशु गोविल ने बताया कि यहां पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद रमेश अवस्थी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले व अन्य विधायक भी इस कार्यक्रम में रहेंगे।