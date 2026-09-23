कानपुर में मां के पास सोए बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गले पर मिले चोट के निशान

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी के घाऊखेड़ा में मां के पास सोए 24 वर्षीय कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू की बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह मां गीता देवी ने उसे जगाने का प्रयास किया तो शरीर में कोई हलचल नहीं मिली।

स्वजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां से कांशीराम अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के गले पर चोट के निशान मिलने से परिवार वालों ने पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है।

घाऊखेड़ा निवासी शम्भूनाथ पासवान जाजमऊ स्थित टेनरी में काम करते हैं। परिवार में पत्नी गीता देवी, बड़ा बेटा ऋषभ कुमार, बहू सलोनी, पोती नित्या और कृष्ण कुमार थे। कृष्ण कुमार जागरण पार्टी में डांसर का काम करता था। मां गीता देवी ने बताया कि कृष्ण मंगलवार रात करीब दो बजे तक मोबाइल चला रहा था। इसके बाद वह कमरे में सोने चला गया।

बुधवार सुबह करीब पांच बजे उन्हें सीढ़ियों से किसी के नीचे जाने की आहट सुनाई दी। कुछ देर बाद वह कृष्ण को जगाने कमरे में पहुंचीं तो उसका मुंह तकिए से ढका था। आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद बड़े भाई ऋषभ ने आसपास के लोगों की मदद से कृष्ण को अस्पताल पहुंचाया।

वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। भाई ऋषभ ने बताया कि कृष्ण का मुहल्ले के एक व्यक्ति से पुराना विवाद चल रहा था। 21 सितंबर को कृष्ण के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई थी। इसके बाद आरोपित पक्ष की ओर से घर पर पथराव भी किया गया था, जिसमें उनकी मां गीता देवी के पैर में चोट लगी थी। मामले में कृष्ण गवाह था और उसकी गवाही होनी बाकी थी।