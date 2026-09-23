कानपुर में वकीलों का सामूहिक अवकाश, न्यायिक कार्य ठप; रजिस्ट्री दफ्तर बंद

जागरण संवाददाता, कानपुर। अधिवक्ता बुधवार को सामूहिक रूप से न्यायिक कार्य न करते हुए सामूहिक अवकाश पर हैं। अपने मुकदमों में तारीख पर पहुंचे वादकारियों से कह दिया गया कि वह खुद ही कोर्ट जाकर अपने मुकदमों में अगली तारीख ले लें। कुछ अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचे और काम बंद करा दिया। बुधवार दोपहर बाद अधिवक्ता बैठक कर संघर्ष समिति की घोषणा करेंगे।

बार और लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 10 और 11 सितंबर को बार एसोसिएशन परिसर में दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ था। इसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन समेत अन्य मांगें पूरी न होने तक हर बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव आम सहमति से पास किया गया था।