एक रात में उजड़ गया परिवार... कानपुर में तेज बारिश में वाहन ने दंपती को कुचला, एक घंटे बाद पहुंची एंबुलेंस

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर के उद्योग कुंज साइट-पांच में तेज बारिश के बीच शुक्रवार रात अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में 45 वर्षीय नीलम शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 48 वर्षीय पति संतोष कुमार शुक्ला गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े तड़पते रहे।

स्वजन का आरोप है कि सूचना के बावजूद एंबुलेंस करीब एक घंटे देरी से पहुंची। रात करीब 11:45 बजे संतोष को एलएलआर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां भी देरी से इलाज मिलने का आरोप परिवार वालों ने लगाया, जहां कुछ देर बाद संतोष ने दम तोड़ दिया।

दबौली वेस्ट निवासी संतोष कुमार इंक फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि नीलम ने करीब 15 दिन पहले ही एक फैक्ट्री में नौकरी शुरू की थी। शुक्रवार रात दोनों साइकिल से किसी काम से रात में घर से निकले थे। उद्योग कुंज साइट-पांच के पास तेज बारिश के दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। इससे नीलम सड़क पर गिर गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

संतोष गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रात करीब 10:40 बजे दोनों बेटे घटनास्थल पर पहुंचे। मां को मृत और पिता को सड़क पर घायल देख उनके होश उड़ गए। बेटों के अनुसार, उस समय संतोष की सांसें चल रही थीं। उन्होंने निजी साधन से अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन बारिश और रात के कारण तत्काल वाहन नहीं मिल सका।

स्वजन का आरोप है कि पुलिस को सूचना दिए जाने के बावजूद एंबुलेंस करीब 11:45 बजे पहुंची। तब तक संतोष की हालत और बिगड़ चुकी थी। एलएलआर अस्पताल में भी देरी से इलाज मिलने का आरोप लगाया है। बेटे अभिषेक और आशीष ने कहा कि समय पर इलाज मिलता तो पिता की जान बच सकती थी। गोविंदनगर थानाप्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि हादसा करने वाले वाहन के बारे में जानकारी नहीं हो सकी है। वाहन की जानकारी के लिए सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।