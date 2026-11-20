जागरण संवाददाता, कानपुर। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए कानपुर के नागरिक सुरक्षा तंत्र को सेना के सहयोग से और मजबूत किया जाएगा। शहर की औद्योगिक व सामरिक जरूरतों के अनुरूप विशेष कार्ययोजना तैयार होगी, जबकि सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को हाइब्रिड वारफेयर, साइबर व सूचना युद्ध, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू आपरेशन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

शुक्रवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सेना के विशेषज्ञ स्वयंसेवकों को क्षतिग्रस्त भवनों के मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, खोज एवं बचाव अभियान, प्राथमिक उपचार, राहत कार्यों के समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण देंगे। साथ ही साइबर हमलों और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के तरीकों पर भी विशेष प्रशिक्षण नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।