कानपुर सेंट्रल स्टेशन का बदलेगा लुक, प्लेटफॉर्म 2 से 10 तक बनेगी ग्रीन बेल्ट; महकेगी फूलों की खुशबू

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर और आकर्षक वातावरण देने के लिए ग्रीन बेल्ट विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत प्लेटफॉर्म नंबर दो से लेकर 10 तक पिलरों के बीच खाली जगह को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच फूलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिससे प्लेटफार्मों पर हरियाली बढ़ेगी और स्टेशन का स्वरूप भी बदलेगा।

सेंट्रल स्टेशन आने वाले दिनों में फूलों की खुशबू से सरोबार मिलेगा। यहां हर प्लेटफॉर्म पर ग्रीन बेल्ट तैयार करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही सेंट्रल स्टेशन पर पुनर्विकास योजना के तहत भविष्य में प्लेटफॉर्म नंबर 11, 12 और 13 भी बनाए जाने हैं।