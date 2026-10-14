यात्री सुविधाओं में देश के टॉप-10 में शामिल हुआ कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट, जल्द बढ़ेंगी उड़ानें

(स्रोत: चकेरी एयरपोर्ट ट्रैफिक डैशबोर्ड, एएआइ के मासिक आंकड़ों पर आधारित)

सिटी से एयरपोर्ट की कनेक्टविटी बहुत खराब है। नौबस्ता और रामादेवी चौराहे पर जाम के कारण दो बार प्लाइट छूट चुकी है। टर्मिनल की कैंटीन में खाने पीने का सामान फ्लाइट के रेट का है। फिलहाल यह लखनऊ एयरपोर्ट की तुलना में भी बहुत पीछे है।

-जय प्रकाश वलेचा, रतनलाल नगर

व्यापार के सिलसिले में अक्सर फ्लाइट से आना जाना होता है। अक्सर लखनऊ से फ्लाइट पकड़ते हैं। यहां बहुत कुछ बेहतर की जरूरत है। नया टर्मिनल बनने के बाद उम्मीद थी कि फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फ्लाइट बढ़ानी चाहिए।

-अंकित, गल्ला मंडी

हैदराबाद की उड़ान बंद होने और बेंगलुरु की नियमित उड़ान तीन दिन ही करने से यात्रियों की संख्या घटी है। जेवर की उड़ान अगले माह से प्रस्तावित है। हैदराबाद तीन के बजाय चार दिन होगी। यात्री सुविधाएं पर्याप्त हैं। एयरपोर्ट के विस्तार का डीपीआर जल्द बनेगा।

-प्रदीप यादव, निदेशक एयरपोर्ट