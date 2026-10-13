जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में विमान सुरक्षा को लेकर एक कड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एयरपोर्ट के आसपास के 10 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में अब शादी समारोहों या अन्य उत्सवों के दौरान लेजर लाइट (Laser Light) के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विमान सुरक्षा के लिए क्यों उठाया गया यह कदम? पायलट को होती है परेशानी: विमान की लैंडिंग और टेक-ऑफ के दौरान हवा में चमकने वाली तेज लेजर लाइट सीधे कॉकपिट में पड़ती है, जिससे पायलट को रनवे या दिशा देखने में गंभीर कठिनाई और दृष्टिबाधा का सामना करना पड़ता है।