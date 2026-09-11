Kanpur Businessman Murder Case: बेटे सुब्रत की चुप्पी से पुलिस लाचार, सिर्फ बहू शालू और दो नौकर पर ही कानूनी फंदा

जागरण संवाददाता, कानपुर। इंदिरा नगर के आर्बिट अपार्टमेंट में पांच सितंबर की रात दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में पुलिस ने भले ही साजिशकर्ता बहू शालू और दो हत्यारोपित विशाल गौतम और साथी राजकिशोर को जेल भेज दिया। आरोपितों और संदिग्ध शालू के पति के मोबाइल फोन फोरेंसिक लैब भी भेजे गए हैं।

पुलिस ने जांच में सिक्योरिटी गार्डों के इंचार्ज और आरोपित के बयान व सीसी कैमरों व काल डिटेल को आधार बनाया है, लेकिन जिस हत्याकांड के लिए 20 दिन तक साजिश रची गई। पूर्व नौकर को मोहरा बनाकर छह लाख रुपये में हत्या के लिए सुपारी दी गई। बहू शालू ने डुप्लीकेट चाबी बनाकर नौकर को दी।

साजिश रचने के दौरान जब-जब हत्या की योजना बनाई गई। शालू के साथ हर पल उसका पति सुब्रत राजदार बन साथ रहा, लेकिन उसकी चुप्पी से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जबकि हत्या के बाद पुलिस ने जब सीसी कैमरों की फुटेज में दोनों हत्यारोपितों को फ्लैट से निकले देखा तो सुब्रत से उनके बारे में जानकारी की, लेकिन पूर्व नौकर होने के बावजूद उसने पहचाने से इन्कार कर दिया था। तब से ही पुलिस को उस पर शक हो गया था।

वहीं, जिस रात कारोबारी की हत्या की गई। उस समय शालू और सुब्रत तिलक नगर के कास्मोजिन लाउंस में किटी पार्टी में जमकर नाचे थे, जिसका वीडियो भी प्रचलित हुआ है। वहीं, शुक्रवार को शालू के भाई धीरज व बहन सोनिया पुलिस आयुक्त और डीसीपी पश्चिम से मिले। कहाकि बहन निरदोर्ष है। पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। बस निष्पक्ष जांच कराइएगा। वहीं, पुलिस अब तीनों आरोपितों के जेल में बयान लेने की तैयारी कर रही है।

रतन आर्बिट अपार्टमेंट के भूतल के फ्लैट में रहने वाले दवा कारोबारी 63 वर्षीय विनीत मिनोचा की बिरहाना रोड में दुकान थी। शनिवार रात 9:38 बजे उनका बेटा सुब्रत और बहू शालू, छह वर्षीय पौत्र श्रीजय के साथ तिलक नगर स्थित कास्मोजिन लाउंज में आयोजित कपल पार्टी में शामिल होने गए थे, जिसके आयोजक खुद सुब्रत व शालू ही थे।

पार्टी मे 33 लोगों के शामिल होने की जानकारी हुई। उस समय विनीत घर पर नहीं थे। रात 10:58 बजे वह घर लौटे। इसके बाद ही उनकी सुब्रत के बेडरूम में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सुबह करीब चार बजे बेटा-बहू घर लौटे तो घटना पता चली। कल्याणपुर थाना पुलिस की जांच में सीसी कैमरों में दो युवकों के फ्लैट में आने से लेकर जाने तक दिखे।

शालू ने फुटेज में दिखे एक युवक को पूर्व नौकर विशाल गौतम बताया। इसके बाद अपार्टमेंट के गार्ड से पूछताछ में और सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने उसी शाम दोनों विशाल और उसके साथी राजकिशोर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। विशाल ने जब बताया कि उसने शालू के कहने पर हत्या कराई तो नया राजफाश हुआ और पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर शालू को भी गिरफ्तार कर दोनों के साथ ही उसे भी जेल भेजा।

मामले में डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि अब तक की जांच में ये पता चला है कि सुब्रत परिवार के इकलौते बेटे हैं, लेकिन ससुर उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह 35 हजार रुपये वेतन देते थे, जबकि शालू को 10 हजार रुपये घर खर्च के मिलते थे, जिसका एक-एक रुपये का हिसाब हर दिन देना होता था। वह अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहन पाती थी। ससुर ने घर पर सीसी कैमरे लगवा रखे थे, जिससे उनकी गोपनीयता खत्म हो गई थी। अपने ही घर में स्वतंत्रता छिनी हुई थी।

कैमरों का एक्सेस ससुर के मोबाइल फोन पर ही था। हालांकि शालू ने ससुर को अच्छा बताया था। उसने घटना स्वीकार नहीं की। वहीं, गुरुवार को शालू के भाई लखनऊ के ठाकुर गंज निवासी बेकरी कारोबारी धीरज अरोड़ा व बड़ी बहन सोनिया ने कचहरी में अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के चेंबर में मीडिया को बताया कि शालू ने कोई हत्या की साजिश नहीं रची है। इस सिक्के का पहलू कोई और है। इत्तेफाक से उस रात किटी पार्टी की आयोजक बहन-बहनोई थे। वह दो बार बहन से जेल में मिले।

उसने बच्चे और पति सुब्रत के बारे में पूछा, लेकिन सुब्रत एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। उसने संपर्क भी नहीं किया। वहीं, इंटरनेट पर एक वीडियो प्रचलित हुआ, जिसमें सुब्रत के बेटे श्रीजय के जन्मदिन पर बेड पर केक रखा था। श्रीजय बाबा विनीत मिनोचा के पैरों से लिपट जाता है। इसके बाद दो कमरे के अंदर उसे उपहार में स्पोर्टस कार दिखती है तो वह खुश हो जाता है। ये वीडियो ये लोग ये मान रहे हैं कि विनीत मिनोचा जब पौत्र को इतना चाहते थे तो वह रुपये खर्च में हिसाब नहीं कर सकते थे।

बहू खुश और बेटा घबराया दिखा वारदात वाली रात कास्मोजिन में किटी पार्टी में शामिल शालू-सुब्रत के वीडियो प्रचलित हुए थे, जिसमें एक गाना तुम तो धोखेबाज हो, वादा कर भूल जाते गाने पर शालू सुब्रत का हाथ पकड़कर नांचते हुए दिखी, लेकिन उस समय सुब्रत घबराया हुआ दिख रहा था। शालू के कान में सुब्रत कुछ कहते दिखाई दे रहा था। माना जा रहा है कि जब हत्या होने की खबर मिली तो उसने शालू के कान ये बात बता दी। हालांकि इसके बाद बाद वह घबराया दिख रहा था।