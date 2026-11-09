कानपुर में कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाया, क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 43.73 लाख रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, कानपुर। साइबर ठगों ने फेसबुक के जरिए दोस्ती कर हर्बल टी कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाया और क्रिप्टो ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 43.73 लाख रुपये ठग लिए।

मुनाफे की रकम निकालने के लिए इनकम टैक्स के नाम पर 27.79 लाख रुपये और मांगे गए। लगातार रकम मांगने पर कारोबारी को ठगी का पता चला। उनकी शिकायत पर साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

महाराजपुर के शेखपुर निवासी शिवराज निषाद हर्बल टी का कारोबार करते हैं। उनके मुताबिक, 14 जुलाई को फेसबुक पर उनकी दोस्ती संध्या अरोड़ा नाम की युवती से हुई। युवती ने हर्बल टी कारोबार की जानकारी ली और उनका वाट्सएप नंबर लेकर बातचीत शुरू की। आरोप है कि 27 जुलाई को उसने शिवराज को क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ा। इसमें तीन मलेशियाई और तीन भारतीय नंबर भी थे। शुरुआत में उनसे 10 हजार रुपये निवेश कराए गए और 2668 रुपये का लाभ दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने 30 हजार रुपये लगाए। आरोपितों ने लाभ पर 30 प्रतिशत कमीशन देने का अनुबंध कराया। पहले तीन दिन और फिर सात दिन का ट्रेडिंग अनुबंध बनाया गया। शर्त थी कि सात दिन की ट्रेडिंग और रोज के लाभ पर 30 प्रतिशत कमीशन देने के बाद ही रकम निकाली जा सकेगी।