कानपुर में गंगा पुल बंद होने से रोडवेज बसों का रूट बदला, यात्रियों को देना होगा 10 रुपये अधिक किराया

जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ के पुराने गंगापुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद होने से रोडवेज की बसें सरैया क्रॉसिंग होकर निकलेंगी। इससे दूरी बढ़ने पर 10 रुपये प्रति व्यक्ति किराया भी बढ़ेगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि गंगा पुल बंद होने की सूचना उन्हें अभी तक एनएचएआई की तरफ से नहीं मिली है। कानपुर से लखनऊ रोजाना करीब 300 बसों का आवागमन होता है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि शनिवार को डायवर्जन के संबंध में उन्नाव जिला प्रशासन के साथ बैठक होनी थी, जो नहीं हो पाई। फिलहाल, उन्होंने सरैया क्रॉसिंग होकर गुरुदेव नगर से झकरकटी बस अड्डे तक बसों के आवागमन को तय किया है।

उन्होंने बताया कि नए रूट पर बसों के संचालक को लेकर उन्नाव डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ उन्नाव के एआरएम पंकज तिवारी ने बताया कि वह आजाद नगर चौराहे पर मौजूद हैं और बसों को गंगा बैराज की तरफ से निकलने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अभी मौके पर किसी तरह के जाम की स्थिति नहीं है।

उन्नाव डिपो के एआरएम पंकज तिवारी ने बताया कि उन्नाव जिला प्रशासन बक्सर मोड से चौडगरा होकर झकरकटी तक बसों के आवागमन को लेकर विचार कर रहा है, लेकिन यह 60 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी बढ़ने से जहां यात्री परेशान होंगे, वहीं किराया भी अधिक देना पड़ेगा, जो जनहित में संभव हो पाना मुश्किल है।