यूपी में BJP नेता से तमंचे के बल पर 50 लाख की लूट, आधी रात फार्म हाउस में घुसे बदमाश; ज्वैलरी-नगदी लेकर फरार

जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री और पूर्व बिधनू ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह यादव के घर में देर रात चोरी हो गई।

उनके सेन पश्चिम पारा थाना न्यूरी गांव स्थित फार्म हाउस में सोमवार रात घुसे नकाबपोश दो बदमाशों ने रमेश सिंह यादव से तमंचे के बल पर गले की सोने की चेन, अंगूठी और हाथ का कड़ा उतरवाया और नगदी लूट ली।