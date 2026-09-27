नगर निगम विवाद में मंडल मंत्री का भी बड़ा आरोप, भाजपा महापौर और जिलाध्यक्ष में ठनी, प्रमिला पांडेय ने बताया साजिश

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम में विवाद को लेकर भाजपा के भीतर सियासी खटपट खुलकर सामने आ गई। मंडल मंत्री को महापौर कार्यालय में जबरन बैठाने के आरोप ने संगठन और महापौर के बीच चल रही खींचतान को हवा दे दी।

अब आरोपों की गेंद संगठन के पाले में है और पदाधिकारी साक्ष्यों की तलाश में जुटे हैं। वहीं महापौर ने पूरे प्रकरण को साजिश करार दिया है, जबकि जिलाध्यक्ष ने इसे कार्यकर्ता का अपमान बताकर क्षेत्रीय और प्रदेश नेतृत्व को शिकायत पत्र भेजने की बात कही।

रविवार को बागी पार्षद पव गुप्ता, लक्ष्मी कोरी और मंडल मंत्री मनीष बाजपेयी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू और प्रभारी शंकरलाल लोधी से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।

आरोप लगाया कि महापौर के बेटों ने जबरन मंडल मंत्री को बैठाकर मोबाइल छीन लिया। बाद में चोरी का आरोप लगा पुलिस को सौंप दिया।

पार्टी पदाधिकारियों ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्य पार्षदों से मांगकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कार्यकर्ता के साथ अभद्रता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी, जो दोषी होंगे संगठन कार्रवाई करेगा।

उधर, महापौर प्रमिला पांडेय ने आरोपों को निराधार बताया, कहा कि कार्यकारिणी के चुनाव के दौरान उनके परिवार के चार पार्षदों ने तनाव पैदा करने का प्रयास किया। जब सफलता नहीं मिली तो साजिश के तहत मनगढ़ंत आरोप लगाए गए।