कानपुर में बनेगी फोरलेन सड़क, बैराज से कंपनी बाग तक 11 हजार वर्ग मीटर भूमि का होगा अधिग्रहण

जागरण संवाददाता, कानपुर। अटल घाट गंगा बैराज से कंपनी बाग जाने वाला रास्ता 80 करोड़ रुपये से फोरलेन बनेगा। 24 मीटर चौड़े होने वाले रास्ते में करीब 11 हजार वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहण होनी है। इसमें ज्योरा नवाबगंज और कटरी ग्राम की जमीन आ रही है। इसको केडीए द्वारा चिह्नित किया जा रहा है।

शासन ने भी सड़क को स्वीकृति दे दी है। पहले ही केडीए मैनावती मार्ग से सिंहपुर तक करीब साढ़े छह किलोमीटर सड़क को 25 करोड़ रुपये में फोरलेन बना रहा है। इसके अलावा मैनावती मार्ग से बैराज को जोड़ने के लिए दो जगह लिंक रोड को चौड़ा किया जाएगा।

अटल घाट से सेठ मोती लाल खेडिया जाने वाला मार्ग सकरा होने के कारण वाहन फंसते है। बैराज से उन्नाव जाने और मंधना जाने वाला रास्ता जुड़ता है। इस रास्ते से रोज करीब एक लाख लोग गुजरते है। इसको देखते हुए केडीए सड़क निर्माण के साथ ही चौड़ीकरण करने जा रहा है।

इसके बन जाने से वाहन जाम में नहीं फंसेंगे। केडीए की टीम ने सड़क चौड़ीकरण में आड़े आ रही आराजी संख्या को चिह्नित कर लिया है। 11 हजार वर्ग मीटर जमीन को अधिग्रहण किया जाना है। इसको लेकर किसानों से बातचीत की जा रही है।