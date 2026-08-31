कानपुर में नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार दो भाइयों को रौंदा, दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर थानाक्षेत्र में रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार भाइयों को टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि आरोपित कार सवार नशे की हालत में थे। युवक अपने रिश्तेदार भाई को छोड़ने उन्नाव के माढ़ापुर जा रहा था।

बिठूर के बाकरगंज में रहने वाला 27 वर्षीय राहुल निषाद नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारी था। परिवार में पत्नी सोनी और चार माह का बेटा है। छोटे भाई विकास ने बताया कि रक्षाबंधन पर उन्नाव के माढ़ापुर में रहने वाले दूर के रिश्तेदार 25 वर्षीय सुजीत राखी बंधवाने के लिए घर आया था। जिसके बाद रविवार रात राहुल उसे बाइक से छोड़ने घर जा रहा था।