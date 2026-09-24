कानपुर में डेंगू के 8 नए मरीज, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस का भी एक-एक मामला आया सामने

जागरण संवाददाता, कानपुर। जिले में चार दिन के अंतराल के बाद डेंगू के एक साथ आठ मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में डेंगू के आठ, स्वाइन फ्लू व स्क्रब टाइफस का एक-एक संक्रमित भी मिला है। जनवरी से अब तक जिले में डेंगू के 122 संक्रमित मिल चुके हैं।

डिप्टी सीएमओ राजेश्वर सिंह ने बताया कि बिधनू के 35 वर्षीय युवक, ग्वालटोली के 12 साल के बच्चे, कल्याणपुर के 29 साल के युवक, सूटरगंज के 21 साल के युवक, फेथफुल गंज के सात के बच्चे में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी प्रकार मकनपुर की 25 साल की युवती, 27 साल के युवक व शिवराजपुर के 21 साल के युवक में कई दिन के बुखार के बाद जांच में डेंगू का संक्रमण मिला।