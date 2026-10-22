कानपुर में 46 साल के बुजुर्ग की पित्त की नली से निकाली करीब 70 पथरी, मेडिकल कॉलेज में हुई सर्जरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में बिल्हौर के 46 साल के बुजुर्ग की पित्त की नली से करीब 70 पथरी निकाली गई। कई महीनों से मरीज को पेट के दाहिने हिस्से में दर्द की शिकायत थी।

छह सर्जरी के बाद भी आराम नहीं मिलने पर सुपर स्पेशियलिटी के गैस्ट्रो विभाग में दिखाया गया। जहां जांच में पथरी की पुष्टि के बाद उसे एलएलआर के सर्जरी विभाग में दिखाया। जहां पर प्राचार्य प्रो. संजय काला व डॉ. अनुराग सिंह की टीम ने जटिल सर्जरी की।

प्राचार्य प्रो. संजय काला ने बताया कि मरीज की वर्ष 1997 में ओपन कोलेसिस्टेक्टामी और पित्त की थैली निकाली जा चुकी है। एक के बाद एक छह सर्जरी के बाद भी मरीज को आराम नहीं मिलने पर फिर से सर्जरी की गई।