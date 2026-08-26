कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली 17 ट्रेनों का बदला रूट, 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक चार ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, कानपुर। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी पर प्लेटफार्म नंबर एक पर गिट्टी रहित ट्रैक का निर्माण 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक होगा। 40 दिन चलने वाले इस कार्य के कारण कानपुर सेंट्रल से होकर जाने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।

चार ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि 17 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। चारों ट्रेनों को झांसी के बजाय दूसरे स्टेशन से चलाया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि मार्ग परिवर्तन के कारण कानपुर से चलने वाली उद्योग नगरी सुपरफास्ट, सीतापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट, उद्योगकर्मी सुपरफास्ट व पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को झांसी के बजाय हमीरपुर रोड-ओहन-जबलपुर मध्यप्रदेश होकर चलाया जाएगा।