जालंधर सिटी यार्ड में पुल के बदले जाएंगे गर्डर, कानपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेनें रहेंगी डायवर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर रेलवे के अमृतसर-जालंधर सिटी सेक्शन स्थित जालंधर सिटी यार्ड के पुल संख्या 28 पर पुराने गर्डर बदले जाएंगे। इनकी जगह नए प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) स्लैब बैठाने के लिए ट्रैफिक एवं ओएचई ब्लॉक के कारण ट्रेन का मार्ग परिवर्तन, रीशेड्यूलिंग एवं रेग्युलेशन करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 18102 जम्मूतवी-टाटानगर एक्सप्रेस सात अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग पठानकोट-बटाला-अमृतसर-जालंधर सिटी-जालंधर कैंट के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पठानकोट-मुकेरियां-जालंधर कैंट होकर चलेगी तथा इसके दिनानगर, गुरदासपुर, धारीवाल, बटाला, अमृतसर, ब्यास एवं जालंधर सिटी स्टेशनों पर ठहराव रद रहेगा।