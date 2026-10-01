इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण में ई-फाइलिंग अनिवार्य, बिना डिजिटल प्रक्रिया के नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, कानपुर। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की कार्यप्रणाली अब और अधिक हाई-टेक होने जा रही है। न्यायाधिकरण के समक्ष अब सभी नई अपील और संबंधित दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (ई-फाइलिंग) अनिवार्य हो गई है। इस संदर्भ में प्राधिकरण की ओर से एक दिन पहले सूचना जारी की गई है।

आयकर विभाग के ट्रिब्यूनल में अब केवल कागजी तौर पर तैयार अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि अपील निर्धारित ई-पोर्टल, तय प्रारूप और डिजिटल हस्ताक्षर के बिना जमा की गई, तो रजिस्ट्री उसका पंजीकरण नहीं करेगी। नई व्यवस्था के तहत अपील का ज्ञापन (मेमोरेंडम आफ अपील) और सभी जरूरी कागजात डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित होने चाहिए। अपील जिस दिन सफलतापूर्वक पोर्टल पर अपलोड होगी, वही उसकी प्रस्तुति की आधिकारिक तारीख मानी जाएगी। अपील दाखिल होते ही अपीलकर्ता को ईमेल पर प्राप्ति की सूचना दे दी जाएगी।

सीए नितिन सिंह ने बातया कि अधिसूचना के अनुसार नई अपीलों के मामले में आवेदन अब पोर्टल पर ही होंगे लेकिन एक अक्टूबर से पहले भौतिक रूप से दाखिल हो चुकी पुरानी अपीलों में पूरक दस्तावेज और पेपर बुक को पहले की तरह ही जमा कराया जा सकेगा।