IIT कानपुर में SC-ST प्रोफेसर न होने की RTI रिपोर्ट पर मचा बवाल, फिर आंकड़े जुटा रहा संस्थान

जागरण संवाददाता, कानपुर। सूचना अधिकार के तहत आईआईटी की ओर से सूचना जारी करने वाले सिस्टम की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। संस्थान में एससी और एसटी वर्ग के शिक्षकों की तैनाती नहीं होने की सूचना एक आरटीआई के जवाब में दी गई है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद बवाल मचा तो आईआईटी प्रशासन अब नए सिरे से सूचनाओं का संकलन कर रहा है।

आईआईटी प्रशासन का कहना है कि कई शिक्षकों की नियुक्ति एससी व एसटी कोटे में नहीं की गई है जबकि वह संबंधित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अब सूचना नए सिरे से तैयार कराई जा रही है। आईआईटी में प्रोफेसर स्तर पर अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग का एक भी फैकल्टी मेंबर कार्यरत नहीं होने की जानकारी एक आरटीआई के माध्यम से बाहर आई है। मीडिया में आरटीआई से मिले जवाब के प्रकाशित होने के बाद अब आईआईटी संस्थान स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा है। निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों का चयन उनकी मेधा और योग्यता के आधार पर किया गया है।

एससी या एसटी वर्ग की सूची में नाम शामिल नहीं होने का मतलब सभी के साथ समानता पूर्ण व्यवहार एवं कार्य पद्धति है। जिन वर्गों का उल्लेख किया जा रहा है। उन वर्गाें से कई शिक्षक हमारे साथ हैं और उनके उल्लेखनीय काम को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है।