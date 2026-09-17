कानपुर IIT ने डेवलप किया स्मार्ट वर्चुअल आर्केस्ट्रा सिस्टम, उंगलियों के इशारों से नियंत्रित होगी म्यूजिक की संगत

जागरण संवाददाता, कानपुर। संगीत सीखने व प्रस्तुति देने वालों के लिए आईआईटी ने ऐसी तकनीक विकसित की है, जो गायक के साधारण इशारों से संगीत की संगत को नियंत्रित करने में सक्षम है। सेंसर आधारित यह स्मार्ट वर्चुअल आर्केस्ट्रा सिस्टम संगीतकार के टैपिंग यानी उंगलियों के इशारों को पहचानकर वास्तविक समय में उसके अनुरूप परकशन (ताल-वाद्य) संगत तैयार करता है। तकनीक का टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल है और इसे भारतीय पेटेंट नंबर 568275 भी मिल चुका है।

आईआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. विपुल अरोड़ा और शोधकर्ता हिमांशु जिंदल ने इस सिस्टम का विकास किया है। हिमांशु जिंदल ने बताया कि सिस्टम में सेंसरयुक्त पोर्टेबल हार्डवेयर अटैचमेंट का इस्तेमाल किया गया है। संगीतकार जब किसी निर्धारित गति या ताल में उंगलियों से टैप करता है तो सेंसर उसके इनपुट को पकड़ता है। सिस्टम इस संकेत के आधार पर संगत की गति और संरचना को तत्काल समायोजित कर सकता है। इसका उद्देश्य संगीतकार और डिजिटल संगत के बीच समय-अंतर को न्यूनतम रखना है, ताकि प्रस्तुति के दौरान ताल का समन्वय बना रहे। तकनीक के पीछे संगीत को कंप्यूटेशनल रूप से माडल करने की प्रक्रिया है। इसके लिए अलग-अलग संगीत अवस्थाओं और उनके बीच बदलाव को व्यवस्थित करने के लिए फाइनाइट स्टेट मशीन (एफएसएम) आधारित माडलिंग और ऑडियो सिग्नल तैयार करने के लिए लाइनर टाइम इनवेरिएंट (एलटीआई) फिल्टर का प्रयोग किया गया है। इससे सिस्टम को पूर्व निर्धारित संगीत पैटर्न के आधार पर संगत तैयार करने में मदद मिलती है।

शोध के दौरान देखा गया कि भारतीय संगीत में संगत केवल एक ही पैटर्न को दोहराने तक सीमित नहीं रहती। वादक प्रस्तुति के दौरान थाप, पैटर्न और ताल में छोटे-छोटे बदलाव करते हैं। इसी से कलाकार की विशिष्टता प्रतिध्वनित होती है।