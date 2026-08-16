Kanpur News: खुशियां मातम में बदली... रिश्तेदार से दुधमुंहे बच्चे को गोद लेकर घर लौट रहा था परिवार, ट्रेन में थम गईं सांसें

जागरण संवाददाता, कानपुर। तीन बेटियों के बाद बेटे की चाह में हाथरस के एक किसान परिवार ने बिहार में रहने वाली रिश्तेदार महिला का दो दिन पहले जन्मा दुधमुंहा बेटा गोद लिया था। मासूम को गोद में लेकर पूरा परिवार बेहद खुश था और ट्रेन से वापस अपने घर हाथरस लौट रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में मासूम की सांस थम गई।

तीन बेटियां होने पर बेटे की चाह में एक किसान परिवार ने बिहार की रिश्तेदार महिला के दो दिन पहले हुए दुधमुंहे बेटे को गोद ले लिया। बच्चे को अपने हाथ मे लेकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। परिवार बच्चे को लेकर ट्रेन से घर लौट रहा था, फतेहपुर के पास बच्चे की हालत बिगड़ी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास डाक्टरो की टीम ने बच्चे की जांच की, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी।

हाथरस के सादाबाद के ग्राम जटोई निवासी किसान ओम प्रकाश ने बताया कि उनके बेटे राहुल की शादी 10 साल पहले हुई थी। बहू के तीन बेटियां हुईं। एक बेटी उन्होंने ढाई माह पहले भतीजी को गोद दे दिया। बेटे को चाह पूरे परिवार को थी। इसी बीच बिहार के कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली भांजी राधा से जानकारी हुई कि उसकी जेठानी गुंजा के तीन बेटे हैं और अब वह गर्भवती है।