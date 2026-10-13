अक्टूबर की गुनगुनी धूप और ताजी सब्जियां, घर की छत पर ऐसे उगाएं मूली-पालक, मेथी और धनिया

जागरण संवाददाता, कानपुर। सुबह की चाय के बाद गमलों में झांकते नन्हे पौधे और घर की बगिया में उगती ताजी सब्जियां मन को सुकून देती हैं। बारिश के बाद मौसम में बदलाव के साथ अक्टूबर की गुनगुनी धूप सर्दियों की सब्जियों के बीज बोने का अनुकूल अवसर लेकर आई है।

थोड़ी सी जगह, सही मिट्टी और नियमित देखभाल से छत, बालकनी या आंगन में मूली, पालक, मेथी और धनिया उगाए जा सकते हैं। प्रस्तुत है इसी विषय पर दैनिक जागरण संवाददाता की रिपोर्ट... अक्टूबर का महीना सर्दियों की सब्जियों की बुवाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस समय मूली, पालक, मेथी, धनिया, गाजर, मटर और शलजम जैसी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। घर में सब्जियां उगाने से ताजी उपज मिलती है। दादा नगर की प्रज्ञा अवस्थी बताती हैं कि हाल ही में उन्होंने अपने बगीचे में पालक, मेथी ब्रोकली समेत कुछ हरी सब्जियों के बीज लगाए हैं।

घर में उगी सब्जियों का उपयोग स्वस्थ रखने के साथ अलग अनुभव देता है। रोज पौधों को पानी देना और उनमें निकलती नई पत्तियों को देखना अच्छा लगता है। वहीं गोविंद नगर की एकता सिंह का कहना है कि उन्हें बगीचे में समय बिताना अच्छा लगता है। गमलों में धनिया और मूली समेत कुछ हरी सब्जियों के बीज लगाए हैं। घर की बगिया में सब्जियां उगाने से ताजी पत्तियां और सब्जियां मिलेंगी।