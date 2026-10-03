बांका: अब क्लस्टर में होगी सब्जी और बागवानी की खेती, किसानों को मिलेगा 50% तक अनुदान

संवाद सूत्र, बांका। किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर व्यावसायिक बागवानी और सब्जी उत्पादन से जोड़ने की तैयारी है। उद्यान विभाग की क्लस्टर आधारित योजनाओं के तहत किसान समूह बनाकर एक साथ सब्जी और उद्यानिकी फसलों की खेती कर सकेंगे।

इससे उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को बाजार से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार उद्यान निदेशालय की ओर से क्लस्टर में सब्जी-मसाला तथा क्लस्टर में बागवानी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उद्यान विभाग के अधिकारियों के अनुसार क्लस्टर आधारित सब्जी-मसाला योजना में टमाटर, मिर्च जैसी फसलों को शामिल किया गया है। एक क्लस्टर में 25 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रविधान है और इसमें कम से कम 13 किसान सदस्य होंगे। टमाटर और हाइब्रिड मिर्च की खेती के लिए निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान का नियम है।

बाजार से जोड़ने पर रहेगा बल क्लस्टर में खेती का उद्देश्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को सामूहिक रूप से बाजार उपलब्ध कराना भी है। एक साथ उत्पादन होने से फसल की मात्रा बढ़ेगी और किसानों को बिक्री के लिए बेहतर बाजार संपर्क मिल सकेगा।

वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हाइब्रिड सब्जियों के क्षेत्र विस्तार में टमाटर, मिर्च और पत्तागोभी को शामिल किया गया है। हाइब्रिड सब्जियों के लिए प्रति हेक्टेयर 60 हजार रुपये की निर्धारित लागत पर अधिकतम 40 प्रतिशत यानी 24 हजार रुपये तक अनुदान का प्रविधान है। सभी श्रेणियों में महिला किसानों को भी प्राथमिकता देने का नियम है।