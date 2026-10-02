जमुई से ट्रांसफर होकर पति के ही स्कूल में पहुंचीं शिक्षिका, अब एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे मास्टर साहब और मैडम

जागरण संवाददाता, बांका। शिक्षक स्थानांतरण 2.0 की बिहार के स्कूलों में चल रही प्रक्रिया का पहला चरण बांका में पूरा कर लिया गया है। सौ से अधिक शिक्षकों का स्कूल बदल गया है।

खास बात यह है कि इस स्थानांतरण से कई शिक्षकों को दशक और दो दशक की थकान के बाद राहत दिया है। कटोरिया के कधार में बने कोल्हासार हाईस्कूल में स्थानांतरण से एक गजब वाक्या हो गया है।

पत्नी ने पति के पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण के लिए आनलाइन आवेदन किया। संयोग ऐसा हुआ कि पत्नी स्थानांतरण के बाद पति के स्कूल में ही तैनात हो गई।

पत्नी के स्कूल पहुंचते ही पति के होश फाख्ता हो गए। अब बेचारे मास्टर साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं या घर की कलह से बचाव के लिए कोई नया फार्मूला ढूंढें।

पहले तो पति-पत्नी दोनों अलग-अलग स्कूलों में तैनात थे, जिससे शाम को घर लौटने पर दिनभर की थकान मिटाने के लिए शिकायतों का अनूठा आदान-प्रदान होता था।

लेकिन अब तो हद ही हो गई है। सुबह उठकर स्कूल जाने की जल्दी से लेकर, दोपहर के टिफिन में नमक कम होने तक की हर एक 'राष्ट्रीय समस्या' का समाधान अब सीधे स्टाफ रूम में ही होगा।

विद्यालय के अन्य शिक्षकों में इस अनोखे संयोग को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। यूएचएस कोल्हासार में इतिहास के ऋषिकेश कुमार पहले से तैनात थे, अब पत्नी हिंदी शिक्षिका अंजू कुमारी जमुई से मोचनमा होकर स्थानांतरित होकर कोल्हासार पहुंच गई।

पत्नी का फूल से किया स्वागत खैर पहुंचने पर उन्होंने दिखावे को ही सही पत्नी का फूल से स्वागत किया। इसके पहले छत्रपाल हाईस्कूल में ही इतिहास शिक्षक अजय कुमार की पत्नी अंग्रेजी शिक्षिका रूबी कुमारी स्थानांतरित होकर पहुंच चुकी है।