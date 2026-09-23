BPSC TRE 4 Vacancy 2026: चौथी बिहार टीचर भर्ती के लिए 25 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, 32388 पदों पर होंगी नियुक्तियां

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार टीचर भर्ती (BPSC TRE 4) 2026 को लेकर बड़ी खबर है। लम्बे समय से शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने का इंतजार अब खत्म हो गया है। बिहार पुलिस सर्विस कमीशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक BPSC TRE 4 Bharti 2026 के लिए आवेदन 25 सितंबर से स्टार्ट कर दिए जायेंगे। उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

महत्वपूर्ण डेट्स नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार फीस जमा करने एवं आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 25 सितंबर 2026 है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट एवं एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।

फॉर्म भरने से पहले OTR कर लें पूरा बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट bpsc-tre.com पर जाकर जल्द से जल्द ओटीआर कर लें। इससे आपको आवेदन शुरू पर फॉर्म भरने में कम समय लगेगा। ध्यान रखें कि फॉर्म भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है नहीं तो आवेदन नहीं किया जा सकता है।