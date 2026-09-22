RRB NTPC UG New Vacancy 2026: रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1688 पदों के लिए इस डेट से शुरू होंगे आवेदन!

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (अंडर ग्रेजुएट) भर्ती 2026-27 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन (CEN 7/2026) के मुताबिक कुल 1688 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2026 (संभावित) शुरू हो सकती है जो 13 नवंबर 2026 (टेंटेटिव) तक जारी रहेगी।

RRB NTPC UG Eligibility Criteria 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए पात्रता रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों को हिंदी/ अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में नियमनुसार छूट दी जाएगी।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से कुल 1688 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है- अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट: 200 पद

कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क (CCTC): 700 पद

जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट: 600 पद

ट्रेन्स क्लर्क: 188 पद Railway NTPC UG Selection Process 2026: चयन प्रक्रिया आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT 1), सीबीटी 2, टाइपिंग/ स्किल टेस्ट (यदि लागू हो), डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जायेगा।