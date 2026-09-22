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RRB NTPC UG New Vacancy 2026: रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1688 पदों के लिए इस डेट से शुरू होंगे आवेदन!

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Published: Tue, 22 Sep 2026 11:34 AM (IST)

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती 2026-27 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक नई भर्ती के ...और पढ़ें

Railway NTPC UG recruitment 2026-27

Railway NTPC UG recruitment 2026-27

HighLights

  1. रेलवे ने एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस किया जारी।

  2. 15 अक्टूबर (संभावित) से शुरू हो सकते हैं आवेदन।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (अंडर ग्रेजुएट) भर्ती 2026-27 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन (CEN 7/2026) के मुताबिक कुल 1688 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2026 (संभावित) शुरू हो सकती है जो 13 नवंबर 2026 (टेंटेटिव) तक जारी रहेगी।

RRB NTPC UG Eligibility Criteria 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए पात्रता

रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों को हिंदी/ अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में नियमनुसार छूट दी जाएगी।

भर्ती विवरण

इस भर्ती के माध्यम से कुल 1688 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

  • अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट: 200 पद 
  • कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क (CCTC): 700 पद 
  • जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट: 600 पद 
  • ट्रेन्स क्लर्क: 188 पद 

Railway NTPC UG Selection Process 2026: चयन प्रक्रिया

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT 1), सीबीटी 2, टाइपिंग/ स्किल टेस्ट (यदि लागू हो), डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जायेगा।

एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस

रेलवे एनटीपीसी भर्ती में भाग लेने के लिए सभी उम्मीदवार ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुरू होते ही डायरेक्ट पोर्टल पर rrbapply.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन के साथ कैटेगरी के अनुसार फीस जमा करना अनिवार्य होगा।
फीस के रूप में जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रूपए और एससी/ एसटी/ पीएच/ महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।
CBT-1 एग्जामिनेशन के बाद जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग को 400 रुपये एवं एससी/ एसटी/ पीएच/ महिला उम्मीदवारों को पूरा शुल्क रिफंड कर दिया जाएगा।

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