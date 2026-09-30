उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा में गवर्निंग काउंसिल फाइनल, कमेटियां होल्ड

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा बुधवार को होटल लैंडमार्क में सम्पन्न हुई। इसमें यूपी टी-20 गवर्निंग काउंसिल के नाम फाइनल हुए। संजय कपूर और संजीव सिंह फिर से गवर्निंग काउंसिल में चुने है। वार्षिक आमसभा में घोषित होने वाली सभी कमेटियों को होल्ड कर दिया गया है।

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि वाराणसी स्टेडियम की शुरुआत महिला प्रीमियर लीग के मैच से करने की योजना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश की विरासत है जिसे नए रूप में तैयार किया जाएगा। लीग का पांचवां सीजन लखनऊ से साथ वाराणसी के नए स्टेडियम में करने की रूपरेखा फाइनल हुई।