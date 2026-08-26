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कानपुर में विवादित झंडा फहराने पर विवाद, एसीपी ने किशोर को झंडे के साथ पकड़ा, चेयरमैन पति ने भीड़ के साथ छुड़वाया

By Udyan Shukla Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 08:07 PM (IST)

घाटमपुर में बारावफात जुलूस के दौरान विवादित झंडे को लेकर एसीपी और चेयरमैन पति में बहस हो गई। पुलिस ने झंडा लिए किशोर को पकड़ा था, जिसे चेयरमैन पति ने भीड़ के साथ छुड़वा लिया।

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HighLights

  1. बारावफात जुलूस में विवादित झंडे को लेकर विवाद

  2. एसीपी और चेयरमैन पति के बीच हुई तीखी बहस

  3. पुलिस ने किशोर को पकड़ा, चेयरमैन पति ने छुड़वाया

संवाद सहयोगी, घाटमपुर(कानपुर)। बारावफात के पर्व पर जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान विवादित झंडा को लेकर एसीपी और चेयरमैन पति में बहस हो गई। पुलिस व प्रशासन ने झंडा लिए किशोर को पकड़ा था। इस पर चेयरमैनपति ने भीड़ के साथ पहुंचकर उसे छुड़वा लिया।
नगर में दोपहर करीब चार बजे जूलूस-ए-मोहम्मदी मूसानगर रोड से नगर पालिका रोड की तरफ मुड़ रहा था। इस दौरान एक किशोर विवादित झंडा फहरा रहा था। बताया गया कि झंडा में ''आई लव मोहम्मद'' लिखा था। बीते दिनों इसी पर हुए विवाद को लेकर पुलिस व प्रशासन को कुछ लोगों द्वारा जानकारी दी गई। पुलिस के मना करने पर किशोर नहीं माना तो एसीपी कृष्णकांत यादव व एसडीएम अबिचल प्रताप सिंह उसे पकड़कर भीड़ से किनारे ले आए।

सूचना पर पालिका चेयरमैन के पति अब्दुल अहद भीड़ के पास पहुंचे और लड़के को छुड़वा लिया। एसीपी के विरोध करने पर पालिका अध्यक्ष पति भिड़ गये। कुछ देर के लिए माहौल तनावग्रस्त हो गया। हालांकि, पुलिस ने तब कोई कार्रवाई करते हुए जुलूस को जाने दिया। हालांकि, बाद में यह झंडा नहीं फहराया गया। देर शाम बगिया मैदान में जुलूस का समापन हुआ।

मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है। शांतिपूर्वक जुलूस निकालने के लिए पुलिस तैनात थी। पालिका चेयरमैन पति ने सही रवैया नहीं अपनाया।
- कृष्णकांत यादव, एसीपी घाटमपुर।


जिस झंडे को लेकर विवाद था उसे एक घर में रखवा दिया गया था। एसीपी ने अभद्रता से बात की थी। पुलिस ने झंडे को लेकर पहले कोई जानकारी नहीं दी थी।
- अब्दुल अहद, पालिकाध्यक्ष पति।