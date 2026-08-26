कानपुर में विवादित झंडा फहराने पर विवाद, एसीपी ने किशोर को झंडे के साथ पकड़ा, चेयरमैन पति ने भीड़ के साथ छुड़वाया

संवाद सहयोगी, घाटमपुर(कानपुर)। बारावफात के पर्व पर जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान विवादित झंडा को लेकर एसीपी और चेयरमैन पति में बहस हो गई। पुलिस व प्रशासन ने झंडा लिए किशोर को पकड़ा था। इस पर चेयरमैनपति ने भीड़ के साथ पहुंचकर उसे छुड़वा लिया।

नगर में दोपहर करीब चार बजे जूलूस-ए-मोहम्मदी मूसानगर रोड से नगर पालिका रोड की तरफ मुड़ रहा था। इस दौरान एक किशोर विवादित झंडा फहरा रहा था। बताया गया कि झंडा में ''आई लव मोहम्मद'' लिखा था। बीते दिनों इसी पर हुए विवाद को लेकर पुलिस व प्रशासन को कुछ लोगों द्वारा जानकारी दी गई। पुलिस के मना करने पर किशोर नहीं माना तो एसीपी कृष्णकांत यादव व एसडीएम अबिचल प्रताप सिंह उसे पकड़कर भीड़ से किनारे ले आए।

सूचना पर पालिका चेयरमैन के पति अब्दुल अहद भीड़ के पास पहुंचे और लड़के को छुड़वा लिया। एसीपी के विरोध करने पर पालिका अध्यक्ष पति भिड़ गये। कुछ देर के लिए माहौल तनावग्रस्त हो गया। हालांकि, पुलिस ने तब कोई कार्रवाई करते हुए जुलूस को जाने दिया। हालांकि, बाद में यह झंडा नहीं फहराया गया। देर शाम बगिया मैदान में जुलूस का समापन हुआ।



