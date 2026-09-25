दिसंबर से फरवरी 2027 तक कोलकाता एक्सप्रेस निरस्त, कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के फेरे घटे

जागरण संवाददाता, कानपुर। आगामी सर्दी के मौसम में परिचालन व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोहरे को देखते हुए रेलवे ने दिसंबर से फरवरी, 2027 तक कोलकाता एक्सप्रेस को निरस्त और कई ट्रेनों के फेरों में कटौती करने का निर्णय लिया है।

सप्ताह में छह दिन चलने वाली ट्रेन नंबर 12033/12034 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस एक दिसंबर से 27 फरवरी, 2027 तक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को निरस्त रहेगी। इससे इन दिनों में दिल्ली रूट के यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों का सहारा लेना पड़ेगा।

इन ट्रेनों के भी घटे फेरे 11123/11124 ग्वालियर-बरौनी : सप्ताह में दो दिन निरस्त।

11109/11110 झांसी-लखनऊ : शनिवार और रविवार को निरस्त।

12180/12179 आगरा फोर्ट-लखनऊ : शनिवार और रविवार को निरस्त।

11905/11906 आगरा कैंट-होशियारपुर : सप्ताह में तीन दिन निरस्त। कोलकाता एक्सप्रेस निरस्त व हावड़ा-मथुरा साप्ताहिक आंशिक निरस्त ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता चार दिसंबर से 26 फरवरी, 2027 तक और 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी छह दिसंबर से 28 फरवरी, 2027 तक निरस्त रहेगी। ये ट्रेन गोविंदपुरी होकर गुजरती है।