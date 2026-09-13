राजीव शुक्ला के नाम पर होगी पहली महिला चैलेंजर टी 20 ट्राफी, नवंबर में होगी चैलेंजर ट्रॉफी

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन (केसीए) की 76वीं वार्षिक आमसभा रविवार को केडीएमए वर्ल्ड आवास विकास में संपन्न हुई। एजीएम में कानपुर क्रिकेट की नई कार्यकारिणी के लिए चुने गए चेहरों के नाम घोषित किए गए। संगठन का नया चेयरमैन उमेश मेहरोत्रा को बनाया गया।

18 वर्षों से पद पर बने संजय कपूर के स्थान पर नए चेयरमैन बने। अध्यक्ष पर संजय तिवारी और सचिव पद पर दिनेश कटियार के नाम फाइनल हुए। उपाध्यक्ष पद पर कौशल सिंह, अरविंद सिंह व आशीष सचान के नाम पर मुहर लगी। संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी मनीष मेहरोत्रा व कार्तिक उपाध्याय और टूर्नामेंट सचिव पद पर पीएस नेगी व केपीएल कमिश्नर पद पर सुशील वाधवानी बाटू को चुना गया।

केसीए की वार्षिक आमसभा में संजय कपूर ने बताया कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के नाम पर महिला टी 20 चैलेंजर ट्रॉफी करने की घोषणा की गई। इसमें कानपुर की महिला क्रिकेटरों के साथ प्रदेश भर्ती उत्तर खिलाड़ियों को ट्रायल के जरिया चुना जाएगा।

नवंबर में होने वाली चैलेंजर ट्रॉफी में 15000 वोट ट्रॉफी प्लेयर को 10000 तथा अन्य महिला क्रिकेटरों को 5000 रुपए में शामिल किया जाएगा। विजेता टीम को 2 लाख और उपविजेता टीम को एक लाख की धनराशि देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।